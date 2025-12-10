La CGT se despegó de la reforma de Milei: "Fragmentada y regresiva"

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) salieron a rechazar la reforma laboral que pretende llevar a sesiones extraordinarias el gobierno de Javier Milei, al calificarla como una iniciativa "fragmentada y regresiva respecto de los derechos e intereses de las trabajadoras". La postura del gremio se da después de que la gestión libertaria publicara un documento con el supuesto aval del delegado de los gremios en el Consejo de Mayo, un texto que la central obrera tildó de ser elaborado con "malicia política".

"Fragmentada y regresiva respecto de los derechos e intereses de las trabajadoras y de los trabajadores, tanto individuales como colectivos (todos de raigambre constitucional). Carente de coherencia técnica respecto de los cambios en el plexo normativo. Alejada de la realidad productiva y social del país", enumeró la CGT en un documento al que tuvo acceso El Destape.

Para la organización gremial, las propuestas incluidas en el proyecto "vulneran la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, principios fundamentales del mundo del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y esenciales para la convivencia democrática".

"A más de la afectación de derechos referida, observamos una orientación que prioriza criterios economicistas, desconociendo la naturaleza protectoria del derecho del trabajo, textos confusos, propuestas que responden a una línea jurisprudencial sesgada, inclusión de normas, y fundamentalmente que violan derechos adquiridos", apuntó la CGT

La "malicia política" del Consejo de Mayo

Fuentes de la central obrera aseguraron a este medio que el informe del Consejo de Mayo publicado este martes por el Gobierno Nacional -con la presunta intervención del secretario general de la UOCRA y miembro de ese grupo, Gerardo Martínez- se trata "de un párrafo con malicia política". Desde la CGT afirmaron que la supuesta propuesta de Martínez, es en realidad del representante de la Unión Industiral Argentina (UIA), Martín Rappallini.

"Lo que le atribuyen de la ley de contrato de trabajo en un párrafo de ese documento, no es cierto y nunca lo planteó", afirman en la CGT. Según el Informe Consejo de Mayo que difundió el Gobierno, el delegado de la CGT habría propuesto "reescribir la Ley de Contrato de Trabajo para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica", una consigna que es desmentida por el gremio. "Es un párrafo con malicia política de algo que propuso el de la UIA, no Gerardo", sostienen.

La organización sindical considera que a Martínez le están "pasando factura por su rechazo y sus cruces" en anteriores reuniones del Consejo de Mayo. "No le queremos dar entidad a esa jugarreta", agregaron sobre el texto que difundió el Gobierno.