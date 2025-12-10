Milei tiene la reforma laboral cerrada y no harán cambios de la CGT: "La tengo en mi celular"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que el Gobierno ya tiene lista la reforma laboral que será enviada al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. Sostuvo que mantendrán reuniones con los gobernadores para continuar avanzando en cuestiones que los involucre como gobierno nacional.

“El proyecto de la reforma laboral está terminado, lo tengo en el celular”, afirmó, al remarcar que el texto está cerrado y que no habrá modificaciones a pedido de la CGT. Según explicó, el proyecto forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo impulsa tras el Consejo de Mayo. Adorni ya había subrayado que la iniciativa responde a la visión del presidente Javier Milei de “liberar las fuerzas productivas” y que el Ejecutivo no está dispuesto a negociar con la central obrera sobre este punto.

Sin embargo, uno de los puntos que adelantó el jefe de Gabinete sí demuestra una concesión del Gobierno a la CGT: se mantendrá el porcentaje del sueldo bruto con el que se financian los sindicatos. "A priori, las modificaciones que hay que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley. Por lo tanto, en principio, no habría modificaciones en ese aspecto", señaló.

Al ser consultado precisamente sobre los aportes que hace cada empleado a los gremios de la actividad laboral en la que se desempeña, un monto que varía entre el 2 y 3% promedio del salario bruto que reciben, contestó: "Sobre los aportes obligatorios, son obligatorios. En principio no, no va a haber modificaciones".

Pese a esta aclaración, Adorni subrayó que el proyecto, que será subido en las próximas horas al sitio www.argentina.gob.ar/consejo-de-mayo, pasará a "discusión legislativa" durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, primero, y en la de Senadores, después. "Ahí sí puede tener modificaciones, lo sometemos al debate", señaló.

La ausencia clave en el Consejo de Mayo

Por otro lado, el jefe de Gabinete recalcó que el Poder Ejecutivo no hará más cambios a su iniciativa, pese a los comentarios o críticas que puedan hacerse una vez sea conocido su contenido. "El proyecto de ley está terminado. Va a ir a debate legislativo, se aprobará, daremos vuelta la pagina y dejaremos atrás el 50% de informalidad de Argentina. Es un tema estrictamente de la CGT, se puede expresar como mejor les parezca", apuntó.

Además, el vocero presidencial quiso dejar de lado el ruido que generó la ausencia de Gerardo Martínez, el representante de la central obrera dentro del Consejo de Mayo, a la última reunión del grupo en la Casa Rosada. "La vez que me reuní con él intercambiamos de una manera muy amistosa y constructiva un montón de ideas. La ultima vez no estuvo porque estaba regresando de Washington. El vuelo no llegò a horario", detalló.