De acuerdo al modelo climático elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los frentes de precipitaciones se harán presentes en las zonas del centro y litoral, siendo Entre Ríos, norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero las áreas más húmedas.

Pasado el fin de semana largo y con el retorno de la actividad habitual, el territorio argentino registrará lluvias en distintos periodos de cara al viernes.

En territorio bonaerense, las lluvias coparán la franja este, lindera a la costa del atlántico, y la región metropolitana.

¿Cómo estará el clima en la segunda semana de diciembre 2025?

En materia de temperaturas, las zonas con mayor registro de calor volverán a ser el centro de la provincia de Buenos Aires y noroeste, con Jujuy, Salta y Tucumán. El mercurio prevé valores positivos de anomalía para cada una de estas áreas, indicando condiciones más cálidas que el comportamiento promedio.

Lo continuarán Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Río Negro, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca, donde el termómetro también evidenciará una mayor tendencia al calor fuera de lo habitual.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires?

La Ciudad de Buenos Aires y las localidades linderas del Conurbano bonaerense que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán en las últimas horas de este martes 9 de diciembre lluvias y precipitaciones de intensidad leve.

Para el miércoles 10, el SMN prevé cielo nublado y una máxima de 28° C.

Ya en el tramo final de la semana corta, el jueves 11 será escenario de una nueva escala térmica: la temperatura alcanzará un techo de 31° C, mientras que el viernes el mercurio arrojará 32° C.