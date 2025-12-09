EN VIVO
Gaming

Confirman cuáles son los videojuegos gratis de Prime Gaming diciembre 2025: la lista completa

Prime Gaming reveló su catálogo gratis de diciembre: 14 videojuegos disponibles para suscriptores. Hay desde clásicos de culto hasta novedades modernas, para PC y a través de distintas tiendas digitales.

09 de diciembre, 2025 | 18.16

Si tenés Amazon Prime, este mes podés sumar varios títulos sin costo adicional. No se trata de demos: al canjearlos quedan en tu biblioteca. A continuación, repasamos qué juegos se ofrecen, cuándo se habilitan, y qué tenés que hacer para agregarlos.

Juegos gratis de diciembre 2025: la lista completa

Prime Gaming confirmó que este mes ofrece 14 videojuegos gratuitos que se habilitan en distintas fechas y a través de varias plataformas como GOG, Epic Games Store y la app de Amazon Games. Estos son los títulos que se pueden reclamar:

Ya disponibles:

  • LEGO 2K Drive (Epic Games Store).

  • GYLT (Amazon Games App).

  • Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG).

Desde el 11 de diciembre:

  • Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG).

  • Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games).

Desde el 18 de diciembre:

  • Bō: Path of the Teal Lotus (GOG).

  • Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG).

  • Gun Slugs 2 (GOG).

  • Ashworld (GOG).

Desde el 23 de diciembre:

  • Fallout (GOG).

  • Fallout 2 (GOG).

Desde el 30 de diciembre:

  • Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store).

  • Dreamscaper (Epic Games Store).

  • Living Legends: The Crystal Tears – Collector’s Edition (Amazon Games App).

Cómo canjear los juegos: lo que tenés que hacer

Para aprovechar la promoción:

  • Tenés que tener una suscripción activa a Amazon Prime (o Prime Gaming).

  • Ingresá al portal de Prime Gaming —hoy integrado al ecosistema de Amazon/Amazon Luna— y buscá la sección de juegos gratis.

  • Reclama cada juego cuando esté disponible: algunos ya pueden añadirse, otros se habilitan en fechas específicas.

  • El juego quedará asociado para siempre a tu cuenta: aunque canceles la suscripción, lo conservarás.

Juegos para todos los gustos

La selección de diciembre incluye una variedad interesante:

  • Clásicos de rol y estrategia: como Forgotten Realms (collecciones de estrategias RPG/rol), Fallout 1 y 2 — ideales para quienes aman los clásicos del PC.

  • Juegos modernos y divertidos: LEGO 2K Drive, GYLT, Dreamscaper, Gun Slugs 2. Variedad para los que buscan acción, aventuras o indies accesibles.

  • Ofertas variadas: desde shooters como Deus Ex: Mankind Divided, hasta juegos indie o colecciones completas, lo que amplía el catálogo para diferentes perfiles de jugadores.

MÁS INFO

Por qué conviene reclamar estos juegos

  • Son realmente gratis: no es una oferta temporal: una vez que los sumás, los mantenés aún sin Prime.

  • Variedad de géneros: RPG, shooters, indie, clásicos, aventuras — para distintos gustos.

  • Buen momento del año: diciembre suele ser ideal para aprovechar ofertas y armar tu biblioteca de juegos sin gastar extra.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas