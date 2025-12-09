Confirman cuáles son los videojuegos gratis de Prime Gaming diciembre 2025: la lista completa

Si tenés Amazon Prime, este mes podés sumar varios títulos sin costo adicional. No se trata de demos: al canjearlos quedan en tu biblioteca. A continuación, repasamos qué juegos se ofrecen, cuándo se habilitan, y qué tenés que hacer para agregarlos.

Juegos gratis de diciembre 2025: la lista completa

Prime Gaming confirmó que este mes ofrece 14 videojuegos gratuitos que se habilitan en distintas fechas y a través de varias plataformas como GOG, Epic Games Store y la app de Amazon Games. Estos son los títulos que se pueden reclamar:

Ya disponibles:

LEGO 2K Drive (Epic Games Store).

GYLT (Amazon Games App).

Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG).

Desde el 11 de diciembre:

Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG).

Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games).

Desde el 18 de diciembre:

Bō: Path of the Teal Lotus (GOG).

Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG).

Gun Slugs 2 (GOG).

Ashworld (GOG).

Desde el 23 de diciembre:

Fallout (GOG).

Fallout 2 (GOG).

Desde el 30 de diciembre:

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store).

Dreamscaper (Epic Games Store).

Living Legends: The Crystal Tears – Collector’s Edition (Amazon Games App).

Cómo canjear los juegos: lo que tenés que hacer

Para aprovechar la promoción:

Tenés que tener una suscripción activa a Amazon Prime (o Prime Gaming).

Ingresá al portal de Prime Gaming —hoy integrado al ecosistema de Amazon/Amazon Luna— y buscá la sección de juegos gratis.

Reclama cada juego cuando esté disponible : algunos ya pueden añadirse, otros se habilitan en fechas específicas.

El juego quedará asociado para siempre a tu cuenta: aunque canceles la suscripción, lo conservarás.

Juegos para todos los gustos

La selección de diciembre incluye una variedad interesante:

Clásicos de rol y estrategia : como Forgotten Realms (collecciones de estrategias RPG/rol), Fallout 1 y 2 — ideales para quienes aman los clásicos del PC.

Juegos modernos y divertidos : LEGO 2K Drive, GYLT, Dreamscaper, Gun Slugs 2. Variedad para los que buscan acción, aventuras o indies accesibles.

Ofertas variadas: desde shooters como Deus Ex: Mankind Divided, hasta juegos indie o colecciones completas, lo que amplía el catálogo para diferentes perfiles de jugadores.

Por qué conviene reclamar estos juegos