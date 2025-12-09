Confirman cuáles son los videojuegos gratis de Prime Gaming diciembre 2025: la lista completa

Si tenés Amazon Prime, este mes podés sumar varios títulos sin costo adicional. No se trata de demos: al canjearlos quedan en tu biblioteca. A continuación, repasamos qué juegos se ofrecen, cuándo se habilitan, y qué tenés que hacer para agregarlos.
Juegos gratis de diciembre 2025: la lista completa
Prime Gaming confirmó que este mes ofrece 14 videojuegos gratuitos que se habilitan en distintas fechas y a través de varias plataformas como GOG, Epic Games Store y la app de Amazon Games. Estos son los títulos que se pueden reclamar:
Ya disponibles:
-
LEGO 2K Drive (Epic Games Store).
-
GYLT (Amazon Games App).
-
Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG).
Desde el 11 de diciembre:
-
Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG).
-
Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games).
Desde el 18 de diciembre:
-
Bō: Path of the Teal Lotus (GOG).
-
Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG).
-
Gun Slugs 2 (GOG).
-
Ashworld (GOG).
Desde el 23 de diciembre:
-
Fallout (GOG).
-
Fallout 2 (GOG).
Desde el 30 de diciembre:
-
Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store).
-
Dreamscaper (Epic Games Store).
-
Living Legends: The Crystal Tears – Collector’s Edition (Amazon Games App).
Cómo canjear los juegos: lo que tenés que hacer
Para aprovechar la promoción:
-
Tenés que tener una suscripción activa a Amazon Prime (o Prime Gaming).
-
Ingresá al portal de Prime Gaming —hoy integrado al ecosistema de Amazon/Amazon Luna— y buscá la sección de juegos gratis.
-
Reclama cada juego cuando esté disponible: algunos ya pueden añadirse, otros se habilitan en fechas específicas.
-
El juego quedará asociado para siempre a tu cuenta: aunque canceles la suscripción, lo conservarás.
Juegos para todos los gustos
La selección de diciembre incluye una variedad interesante:
-
Clásicos de rol y estrategia: como Forgotten Realms (collecciones de estrategias RPG/rol), Fallout 1 y 2 — ideales para quienes aman los clásicos del PC.
-
Juegos modernos y divertidos: LEGO 2K Drive, GYLT, Dreamscaper, Gun Slugs 2. Variedad para los que buscan acción, aventuras o indies accesibles.
-
Ofertas variadas: desde shooters como Deus Ex: Mankind Divided, hasta juegos indie o colecciones completas, lo que amplía el catálogo para diferentes perfiles de jugadores.
Por qué conviene reclamar estos juegos
-
Son realmente gratis: no es una oferta temporal: una vez que los sumás, los mantenés aún sin Prime.
-
Variedad de géneros: RPG, shooters, indie, clásicos, aventuras — para distintos gustos.
-
Buen momento del año: diciembre suele ser ideal para aprovechar ofertas y armar tu biblioteca de juegos sin gastar extra.