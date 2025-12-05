Queer & Chill: cómo es el juego argentino que celebra la diversidad y triunfa en todo el mundo

Queer & Chill fue elegido por gamescom latam BIG Festival para integrar la muestra dedicada a videojuegos queer, donde compartió espacio con títulos como Monster Prom 3: Monster Roadtrip y Sibel’s Journey. La exhibición se realizó en noviembre y formó parte de un festival que reúne cine, teatro, música, literatura y gaming bajo una fuerte apuesta por la inclusión cultural.

Quiénes lo desarrollaron y por qué es importante

Team Spicy Bubble nace como un spinoff creativo del estudio cordobés Sureksu, que lleva diez años trabajando en videojuegos. Su intención es impulsar proyectos con foco en diversidad, identidades poco representadas y mecánicas experimentales. Dentro de esa misión, Queer & Chill se convirtió en uno de sus títulos más reconocidos a nivel internacional.

El juego ya había sido nominado en 2022 a Mejor Juego de Diversidad en BIG Festival, compitiendo con producciones de gran visibilidad como Unpacking. Esa nominación marcó un antes y un después para el equipo, consolidando la relevancia cultural del proyecto dentro del gaming inclusivo.

De qué se trata Queer & Chill

Queer & Chill propone más de 80 niveles donde la diversidad no es solo un tema, sino parte del diseño central. Las mecánicas se construyen a partir de identidades LGBTQIA+, banderas del orgullo, colores y conceptos clave de la comunidad.

El tablero cambia forma en cada nivel y el desafío consiste en mover personajes por distintas cuadrículas hasta emparejarlos con alguien compatible. El objetivo es que nadie quede solo al final del nivel. En algunos casos, incluso, se pueden formar varios vínculos al mismo tiempo —o resolver condiciones especiales que exigen nuevas estrategias.

Además, el juego rinde homenaje a subculturas queer como el BDSM, la comunidad furry y expresiones identitarias diversas, celebrando la multiplicidad dentro del colectivo. Hoy puede encontrarse en Steam por menos de 2 dólares, lo que lo vuelve accesible para quienes quieran apoyarlo o probar propuestas independientes argentinas.

Reconocimientos internacionales: un recorrido en expansión

Queer & Chill viene sumando selecciones y premios en festivales de todo el mundo. Entre ellos:

Nominación a Mejor Juego de Diversidad en BIG Festival 2022.

Nominación a Mejor Idea Original en EVA 2022.

Ganador de Mejor Logro Técnico en el Queer Games Festival (Melbourne).

Seleccionado en Gayming Live Indie Festival (Nueva York).

Exhibido en EconAr, feria de innovación argentina.

Destacado en Pride at Play (Australia, Asia Pacífico y Oceanía), con mención en su catálogo oficial.

Su presencia en MIX.GAMES del Festival Mix Brasil vuelve a poner en escena el aporte del gaming argentino y, especialmente, el valor de los proyectos que buscan representar identidades diversas desde el diseño y la narrativa.