Por qué Messi no va al sorteo del Mundial 2026

Lionel Messi no estará presente este viernes 5 de diciembre en el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 por un motivo que no tardó en conocerse. El astro rosarino, campeón con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 será la principal ausencia en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., más aún teniendo en cuenta lo que significa para el mundo del fútbol. Claro que, el exhombre del Barcelona tiene sus razones para ausentarse.

Es que este sábado 6 desde las 16.30 (hora argentina) tendrá por delante uno de los compromisos más importantes del año 2025 correspondiente a la Major League Soccer. Después de gritar campeones de la Conferencia Este, los comandados por Javier Mascherano se medirán contra el Vancouver Whitecaps por la gran final de la MLS en el Chase Stadium de Florida. La "Pulga" estará desde el arranque y, mientras el plantel se prepara para dicho cotejo, se llevará a cabo el sorteo en otra ciudad.

Por qué Messi no estará en el sorteo del Mundial 2026

Lionel Scaloni será quien lleve el trofeo obtenido en Qatar 2022 este viernes y no el capitán del equipo que se consagró aquel 18 de diciembre en Lusail. El DT que sigue al frente del equipo y lo llevó una vez más al Mundial dirá presente, pero la gran figura se verá obligada a ausentarse debido al duelo que jugará con las "Garzas". Es que este sábado puede estirar aún más su palmarés con otro título más sumado a los 3 que ya posee con el club presidido por David Beckham.

La distancia entre la ciudad donde está el estadio en el que jugará y donde tendrá lugar el sorteo de la copa del mundo excede los 1600 kilómetros, por lo que un viaje en avión le llevaría casi 3 horas de vuelo. A horas de un partido realmente importante para el astro rosarino, no se arriesgaría y se "guardaría" directamente para el encuentro contra el Vancouver Whitecaps que le puede dar un trofeo más. Cabe destacar que durante la fase regular el elenco de "Masche" culminó tercero en su Conferencia con 65 unidades, mientras que su rival segundo en la del Oeste con 63 puntos y ahora se verán las caras en la gran final en el Chase Stadium.

Lionel Messi jugará con Inter Miami este sábado 6 de diciembre y no asistirá al sorteo Mundial 2026

Cuándo juega el Inter Miami de Lionel Messi la final de la MLS: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre las "Garzas" de Javier Mascherano y el Vancouver Whitecaps por la gran final de la MLS de Estados Unidos se jugará este sábado 6 de diciembre de 2025, a partir de las 16.30 horas en el Chase Stadium de Florida. El encuentro arbitrado por Drew Fischer será transmitido en vivo por TNT y Apple TV.

Los números de Lionel Messi con el Inter Miami de Estados Unidos