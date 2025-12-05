Qué canales van a pasar el Mundial 2026 en Argentina

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá una cobertura especial en Argentina. Los hinchas podrán seguir a la selección argentina a través de diferentes opciones televisivas, tanto en señal abierta como por cable. La confirmación de los canales que transmitirán el torneo despejó las dudas que circularon durante varios meses sobre el acceso al evento deportivo más importante del planeta.

La Copa del Mundo marcará un hito en la historia del fútbol al contar con 48 selecciones participantes por primera vez. Argentina buscará defender su título en un formato ampliado que incluye 12 grupos de cuatro equipos. El sorteo de la fase de grupos que se realizó este viernes definió los rivales de la selección comandada por Lionel Scaloni, generando aún más expectativa por la transmisión del torneo.

Telefé confirmó la transmisión en señal abierta

Telefé adquirió los derechos para transmitir el Mundial 2026 y será uno de los canales principales en ofrecer los partidos en señal abierta. El anuncio oficial se realizó durante la ceremonia de los premios Martín Fierro, cuando Santiago Del Moro confirmó que el canal volverá a cubrir una Copa del Mundo después de 2010. La señal del Grupo Viacom tiene experiencia en transmisiones deportivas recientes, habiendo cubierto la Copa América 2024 y varios encuentros de las Eliminatorias. El equipo de transmisión estará liderado por Pablo Giralt como relator principal, junto a Juan Pablo Varsky en los comentarios y Manuel Olivari como periodista de campo, aunque se espera la incorporación de más profesionales para cubrir los 104 partidos del torneo.

La TV Pública mantendrá su tradición mundialista

La Televisión Pública Argentina también transmitirá el Mundial 2026, manteniendo una tradición que se remonta a 1974. Después de versiones que circularon durante agosto sobre una posible decisión del gobierno de no adquirir los derechos, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el canal estatal sí cubrirá el torneo. El funcionario desmintió los rumores que señalaban un presunto veto económico y aseguró que están realizando las gestiones necesarias para garantizar el acceso al evento. Los detalles específicos sobre la distribución de partidos entre la señal pública y los canales privados aún se están definiendo, pero se confirmó que los argentinos podrán ver la Copa del Mundo por esta pantalla de manera gratuita.

Opciones de cable y streaming para el Mundial

Los canales de cable también ofrecerán cobertura completa del Mundial 2026 en Argentina. DSports transmitirá el torneo a través de DirecTV y su plataforma de streaming DGO, brindando una alternativa para los abonados al servicio. TyC Sports, que viene cubriendo los partidos de la selección argentina en las Eliminatorias, también contará con los derechos de transmisión del Mundial y ofrecerá su señal mediante operadores de cable como Cablevisión Flow, Telecentro y DirecTV. ESPN es otra de las señales deportivas que tendrá cobertura del evento, disponible para suscriptores de servicios de cable y de la plataforma Disney+. La FIFA también habilitará su plataforma FIFA+ para que los usuarios puedan seguir el torneo de manera online sin costo adicional.