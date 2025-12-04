Relajado Verstappen dice que disfruta la posibilidad de hacer historia en la F1

Gran Premio de Abu Dabi

Max Verstappen podría convertirse en el segundo piloto después de Michael Schumacher en ganar cinco títulos de la Fórmula Uno consecutivos el fin de semana, pero el piloto de Red Bull se mostró relajado al respecto el jueves.

Ninguno de sus padres asistirá a Abu Dabi, en parte porque él había descartado sus posibilidades hace algunas semanas y ellos habían hecho otros planes. Tras el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, a finales de agosto, Verstappen estaba a 104 puntos del entonces líder, Oscar Piastri.

Ahora está cuatro por delante del piloto australiano de McLaren y 12 por detrás de Lando Norris, con la que podría ser la mayor remontada de la historia de la F1 a unos días de hacerse realidad.

"Supongo que no estaba planeado", dijo sobre la ausencia de sus padres. "Tampoco planeé estar en la lucha por el título al final y aquí estamos".

"Después de Zandvoort todo se canceló un poco, diría yo. De todas formas se puede ver mucho por televisión", señaló.

El trofeo de campeón se colocó junto a los tres contendientes en una rueda de prensa con todos sentados juntos en un sofá.

Al ser consultado por cómo se había preparado para el dar el salto final, Verstappen se diferenció un poco de sus competidores, que hablaron de seguir sus rutinas habituales o de jugar al pádel y de compromisos de marketing.

"Pasé algún tiempo con mi hija", dijo el piloto de 28 años. "Resolví algunas cosas para el próximo año, algunas cosas para mi equipo de simulación también, la planificación para el próximo año (...) Así que sí, hice cosas bastante sencillas antes de llegar aquí".

Verstappen, Piastri y Norris han ganado siete carreras cada uno esta temporada, pero el neerlandes dijo que todavía es el que menos chances tiene y que ya había logrado todo lo que quería en la F1.

"Estoy muy relajado. No tengo nada que perder", dijo. "Simplemente estoy disfrutando de estar aquí".

"Volver a tener estas victorias es fantástico. Así que me tomo que todo esto es un bonus, estar aquí luchando por el título. Eso es también lo que hace que sea muy sencillo para mí".

"Intentaremos tener un buen fin de semana. Pero incluso si eso pasara, la situación no está realmente bajo mi control. Así que simplemente intentaremos disfrutarlo".

Con información de Reuters