Si sos de los que disfruta planear escapadas de fin de semana a destinos no tradicionales, esta laguna a solo 600 km de la Ciudad de Buenos Aires podría ser de tu interés. Un ámbito cálido y silencioso, ideal para conectar con la naturaleza y olvidarse por un rato del estrés de las grandes urbes.

Si además te fascinan los animales y practicás la pesca deportiva, las razones para conocerla se multiplican. Se trata de la Laguna de Utracán, que está en el sur de la provincia de La Pampa. Se ubica dentro de una reserva natural y ofrece paisajes maravillosos.

Cómo llegar a la Laguna de Utracán

A la hora de buscar destinos de descanso para organizar una escapada espontánea la tarea se vuelve complicada. Los destinos más cercanos y tradicionales suelen estar llenos de gente o suponen sacar pasajes con buena anterioridad. Sin embargo, existen opciones por fuera del turismo masivo que pueden convertirse en refugios perfectos.

Sin lugar a dudas la Laguna de Utracán es uno de ellos. A diferencia de destinos populares como Chascomús o Lobos, esta laguna no ofrece muelles turísticos ni circuitos comerciales. Es amplia y serena, y está rodeada de un paisaje maravilloso de la llanura pampeana donde el tiempo parece detenerse.

Para llegar a la Laguna de Utracán desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la autopista en dirección oeste hasta tomar el desvío hacia la Ruta Nacional 35. Después de atravesar Santa Rosa se llega a General Acha y desde allí se toma el camino hacia el balneario y el camping del lugar.

En auto los 600 kilómetros de distancia se recorren en 6 o 7 horas, por lo cual esta laguna representa una opción ideal para los viajeros que suelen hacer escapadas de fin de semana. La visita a Utracán es imperdible: envuelve con su silencio y garantiza una reconexión con lo esencial.

Los flamencos rosados, las vedettes de la Laguna

Las familias que viajan a Utracán suelen acampar frente al agua. Es un lugar que invita a disfrutar de noches estrelladas, del aire limpio, el contacto con el entorno y la tranquilidad.

Todos los visitantes de la Laguna destacan la riqueza de su flora y su fauna. Es muy común que aparezcan flamencos rosados, liebres, juncos y aves autóctonas.

Si estás planificando el próximo viaje, considerá seriamente la Laguna de Utracán. Quizás todo lo que necesites sea una caminata por la laguna contemplando el horizonte o simplemente tomarte unos mates bajo el sol escuchando el silencio.