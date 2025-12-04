“No convocamos a nadie”: la familia de Xiomara Portillo apuntó contra Gabriela Neme por intentar "politizar" el femicidio

La familia de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años hallada sin vida en un descampado del Lote 106 del barrio Procrear en Formosa, realizó este miércoles 3 una convocatoria en la Cruz del Norte para despedirla y exigir justicia. En ese marco, denunciaron que distintos sectores políticos intentaron “politizar” el caso sin su autorización, entre los que estaría involucrada la dirigente macrista Gabriela Neme, según publicó el medio Agenfor.

En diálogo con la prensa local, Maricel Acosta, hermana de Xiomara, explicó que la convocatoria familiar se limitó a las jornadas del miércoles 3 y jueves 4. “Están intentando politizar la pérdida de mi hermana y eso no queremos”, aclaró, al marcar distancia con otras manifestaciones públicas que se realizaron en la ciudad.

La joven señaló que la familia advirtió la presencia de carteles y consignas partidarias en una movilización realizada el martes 2 en la Plaza San Martín, a la que no convocaron. “Vimos los carteles y nosotros no convocamos a nadie”, sostuvo, y advirtió que ya se radicó una denuncia por el uso del nombre de su hermana sin autorización.

En ese sentido, precisó que la presentación fue realizada “contra una agrupación que encabeza la señora Liliana González” y mencionó también a la dirigente Gabriela Neme como parte de la organización de esa concentración. Según Acosta, el objetivo de esos sectores sería “como siempre, embarrar al Estado”, aunque insistió en que, desde la mirada de la familia, “acá el Estado no tiene nada que ver y que la Policía y la Justicia están haciendo sus trabajos correspondientes”.

La hermana de Xiomara destacó, en cambio, el acompañamiento recibido por parte de la Fundación Unidos por el Dolor y del equipo de abogados que sigue la causa. “Están desde el día uno acompañando”, subrayó.

Pese al dolor, la familia sostuvo que mantendrá su demanda de esclarecimiento del hecho. “Hasta que no sea justicia no vamos a dejar esto”, afirmó Acosta, al tiempo que señaló que futuras marchas se evaluarán “según el proceso judicial, según el estado de la familia y según las respuestas que nos den”. Por último, indicó que el expediente “está encaminado”, pero recordó que rige el “secreto de sumario”, por lo que las novedades de la investigación no pueden hacerse públicas por el momento.

Cómo fue la cronología del caso

La Policía de Formosa confirmó que el cuerpo hallado este miércoles en el Barrio Procrear pertenece a Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años que fue vista por última vez el jueves pasado. La resolución de la causa se produjo en horas de la mañana, cuando un vecino llamó al 911 en la capital provincial.

Efectivos de la Delegación UR-1 Lote 111 llegaron al lugar y encontraron una bolsa de arpillera de gran tamaño. Al operativo también se sumaron agentes de Delitos Complejos y de Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales. Tras las tareas periciales, el juez Picabea ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial para la autopsia.

Ya que no se pudo tomar las huellas pertinentes, el resultado del autopsia que arrojo la identidad de la víctima y se confirmó que se trataba de Xiomara Portillo, según información publicada por Prensa Libre.

La causa avanza bajo la hipótesis de un femicidio, mientras continúan las pericias y declaraciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades. Las autoridades judiciales y policiales mantienen bajo reserva varios aspectos de la investigación, que sigue en pleno desarrollo.