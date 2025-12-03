Histórico: Claudia Fernández se convierte en la segunda mujer en liderar el Superior Tribunal de Justicia de Formosa

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa eligió este martes a la ministra Claudia María Fernández como nueva presidenta para el ejercicio judicial 2026, en el marco de la reunión de Acuerdo prevista por el artículo 28 de la Ley Orgánica Judicial, que establece que cada diciembre debe definirse la conducción del máximo órgano judicial provincial. Se trata de la segunda mujer en la historia en encabezar el STJ formoseño.

Con su designación, Fernández asume la máxima responsabilidad institucional del Poder Judicial de la provincia y su nombramiento es leído como un avance en la consolidación de criterios de paridad de género en los procesos de elección de autoridades. La decisión fue formalizada a través del Acuerdo 3266, que también definió la estructura de subrogación para el año próximo.

Desde el Superior Tribunal subrayaron que la elección de una mujer para la presidencia “adquiere enorme importancia” en un ámbito históricamente ocupado por varones, al constituir un gesto explícito hacia la igualdad real de oportunidades dentro de los espacios de mayor poder institucional. El respaldo de sus pares, señalaron, refuerza la necesidad de ampliar la representación femenina en los lugares donde se toman decisiones que impactan en el acceso a la Justicia, la protección de derechos y el diseño de políticas judiciales con enfoque de género.

La presencia de Fernández al frente del STJ se inscribe, además, en un contexto nacional en el que continúa en debate la participación de las mujeres en los tres poderes del Estado y, en particular, en las cúpulas de la estructura judicial. En ese marco, la definición adoptada por el máximo tribunal formoseño se convierte en una señal institucional alineada con los compromisos de equidad y diversidad que distintas provincias vienen incorporando en sus órganos de conducción.

El Acuerdo 3266 no solo formalizó la elección de la nueva presidenta, sino que también estableció el orden de subrogación para el año 2026. Ese esquema quedó integrado por los ministros Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll, quienes ocuparán la presidencia en caso de ausencia o impedimento de la titular. La resolución fue comunicada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los organismos de control y al Consejo de la Magistratura, completando así el organigrama de funcionamiento del Poder Judicial para el próximo período.

De este modo, la estructura de conducción del STJ para 2026 combina continuidad institucional con una mayor visibilidad de la presencia femenina en los cargos de mayor jerarquía. La asunción de Claudia María Fernández al frente del Superior Tribunal refuerza una agenda interna orientada a incorporar perspectivas plurales en la resolución de conflictos, en la administración del sistema de justicia y en la implementación de políticas judiciales específicas para la protección de grupos vulnerables.

La igualdad de género en la Constitución

Tras la aprobación de la nueva Carta Magna provincial, quedó asentado en el documento la aprobación de un nuevo texto para el artículo 73, que establece que el Estado provincial deberá promover la igualdad de género entre hombres y mujeres, incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y respetar las diversidades.

La presidenta de la Convención, Graciela de La Rosa, destacó el alcance de esta incorporación: “La igualdad de género es el mayor desafío en materia de derechos humanos en el mundo. Con esta modificación reivindicamos y consagramos nuevos derechos para la mujer formoseña y fortalecemos compromisos asumidos en la Constitución nacional y en tratados internacionales”. El artículo fue aprobado por unanimidad.