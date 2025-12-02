¿Es mufa? La bandera de Racing que coincidió con la sequía de Maravilla Martínez

El delantero lleva una racha que el próximo 9 de diciembre cumplirá meses

Uno de los delanteros que más miedo generaba en los rivales en el fútbol argentino era Adrián "Maravilla" Martínez, debido a que no perdonaba dentro del área cuando la pelota le quedaba servida. Sin embargo, esa cualidad comenzó a desaparecer con el paso de los partidos porque se encuentra atravesando una racha sin goles en Racing que preocupa y bastante de cara al clásico con Boca Juniors en la semifinal del Torneo Clausura 2025.

En la serie contra Tigre, sobre el final del segundo tiempo suplementario, el atacante tuvo una oportunidad única para evitar la instancia de los penales porque una serie de rebotes lo dejaron solo con el balón pero este terminó yéndose por encima del travesaño. Luego en la tanda desde los doce pasos, el ex Instituto de Córdoba aseguró su remate con fuerza y le dio tranquilidad a los hinchas que están muy preocupados por la sequía que viene atravesando.

La bandera fue colgada después del primer partido ante Vélez en la Copa Libertadores

Si se repasan las estadísticas, "Maravilla" Martínez anotó por última en la tarde del 17 de septiembre en el partido de ida frente a Vélez, en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Una sequía que se encuentra a pocos días de cumplir tres meses. Muchos le cargan responsabilidad a una bandera que fue colgada en el Cilindro, donde se muestra un conteo hacia los 60 tantos convertidos con la camiseta.

"Porque en cualquier momento, Maravilla hace un gol", expresa el trapo que un grupo de hinchas exhibió desde el partido de vuelta frente al "Fortín". Dicho encuentro fue el que dio punta pie a una racha de 10 partidos de manera consecutiva en la que el atacante no pudo convertir un tanto durante el tiempo regular. Pasó el clásico con Independiente, los dos duelos contra River, la serie ante Flamengo y los últimos cotejos de la Fase de Grupos del Clausura.

El lado bueno de esta mala racha es que a medida que se extiende en el tiempo son enormes las chances de que se pueda romper en cualquier partido y generar un efecto mental dentro del zurdo, que lo devuelva a su naturalidad. Está claro que los hinchas se tienen fe de que ese quiebre se de contra Boca en el marco de la semifinal, que podría llegar a disputarse en la tarde del próximo domingo 7 de diciembre.

Cuál es la cláusula de rescisión de Maravilla Martínez en Racing

Hay un sinfín de motivos por los cuales se puede explicar por qué Racing decidió que la cláusula de Maravilla Martínez quede fijada en el valor de 122 millones de dólares. Aunque el propio delantero se encargó de dar un motivo que fue trascendental y que aceitó las charlas con el presidente Diego Milito. "La charla por la renovación ya estaba desde hace un tiempo, se aceleró cuando pasó lo que pasó con otro jugador", expresó.

Ese otro jugador es Maximiliano Salas, que se fue después de que River Plata pagara los 8 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión. Hay que recordar que se mencionaba la posibilidad de que Marcelo Gallardo le pidiera a los dirigentes de que hicieran el esfuerzo para captar los servicios del atacante. Sin embargo, no iba a ser fácil convencerlo. "Mi idea siempre fue volver en algún momento a Defensores Unidos (Zárate), que fue el club que me dio la posibilidad cuando salí de prisión, pero terminar mi carrera acá es lo que ya hablamos con mi familia", comentó.