Las canillas siempre deben estar relucientes en cada hogar.

La grifería de todo hogar da un gran aporte estético a los ambientes, aparte de la funcionalidad de cada artículo. Por ese motivo, es fundamental mantener cada canilla bien limpia y brillante siempre, ya que hará la diferencia en la apariencia de tu baño o cocina.

Limpiar las canillas y la grifería de la casa es importante porque acumulan sarro, restos de jabón, grasa y otros residuos que pueden afectar su funcionamiento. Cuando estas superficies no se mantienen en buen estado, pueden obstruirse los aireadores, disminuir la presión del agua y generar manchas difíciles de remover. La limpieza regular ayuda a prolongar su vida útil y garantiza que sigan funcionando de manera eficiente, tanto en la cocina como en el baño.

La limpieza regular de las canillas y la grifería también es fundamental para prevenir el crecimiento de bacterias y microorganismos que se acumulan en sus superficies debido al constante contacto con las manos, el agua y la humedad. Estas zonas pueden convertirse en focos de gérmenes si no se desinfectan con frecuencia, especialmente en el baño y la cocina, donde la higiene es crucial.

Trucos caseros para limpiar la grifería y que esté siempre brillante

Vinagre para el sarro: Empapar un paño o papel de cocina con vinagre blanco y envolver la canilla durante 15-20 minutos ayuda a aflojar el sarro acumulado. Luego se pasa un paño seco y la superficie queda mucho más limpia y brillante.

Bicarbonato para la mugre adherida: Mezclar bicarbonato con unas gotas de agua hasta formar una pasta sirve para limpiar zonas con suciedad pegada. Se frota suavemente con una esponja, se enjuaga y la grifería recupera su brillo sin rayarse.

Limón para el brillo final: Frotar medio limón directamente sobre la canilla ayuda a desinfectar y aporta un brillo rápido gracias a su acidez. Después solo se enjuaga y se seca con un paño de microfibra.

Canilla sucia.