Consejos de limpieza

Cómo limpiar la grifería del baño y la cocina: los trucos caseros infalibles

Los artículos de grifería son uno de los que más se ensucian en la casa, ya que se les da uso a diario. Por eso, es fundamental seguir ciertos trucos para limpiarlos y que siempre estén relucientes.

02 de diciembre, 2025 | 12.25

La grifería de todo hogar da un gran aporte estético a los ambientes, aparte de la funcionalidad de cada artículo. Por ese motivo, es fundamental mantener cada canilla bien limpia y brillante siempre, ya que hará la diferencia en la apariencia de tu baño o cocina.

Limpiar las canillas y la grifería de la casa es importante porque acumulan sarro, restos de jabón, grasa y otros residuos que pueden afectar su funcionamiento. Cuando estas superficies no se mantienen en buen estado, pueden obstruirse los aireadores, disminuir la presión del agua y generar manchas difíciles de remover. La limpieza regular ayuda a prolongar su vida útil y garantiza que sigan funcionando de manera eficiente, tanto en la cocina como en el baño.

La limpieza regular de las canillas y la grifería también es fundamental para prevenir el crecimiento de bacterias y microorganismos que se acumulan en sus superficies debido al constante contacto con las manos, el agua y la humedad. Estas zonas pueden convertirse en focos de gérmenes si no se desinfectan con frecuencia, especialmente en el baño y la cocina, donde la higiene es crucial.

Trucos caseros para limpiar la grifería y que esté siempre brillante

  • Vinagre para el sarro: Empapar un paño o papel de cocina con vinagre blanco y envolver la canilla durante 15-20 minutos ayuda a aflojar el sarro acumulado. Luego se pasa un paño seco y la superficie queda mucho más limpia y brillante.

  • Bicarbonato para la mugre adherida: Mezclar bicarbonato con unas gotas de agua hasta formar una pasta sirve para limpiar zonas con suciedad pegada. Se frota suavemente con una esponja, se enjuaga y la grifería recupera su brillo sin rayarse.

  • Limón para el brillo final: Frotar medio limón directamente sobre la canilla ayuda a desinfectar y aporta un brillo rápido gracias a su acidez. Después solo se enjuaga y se seca con un paño de microfibra.

Canilla sucia.

  • Agua caliente para eliminar restos: Pasar agua caliente por encima de la grifería antes de limpiar facilita aflojar restos de jabón y shampoo, haciéndola más fácil de dejar impecable.

  • Secado inmediato: Secar la canilla luego de cada uso con un paño suave evita las marcas de agua y mantiene la superficie brillante por más tiempo.

  • Paño de microfibra para pulir: Repasar la grifería con un paño de microfibra al final de la limpieza elimina huellas y deja un acabado pulido, como recién instalada.

  • Vinagre y detergente para mezcla potente: Combinar partes iguales de vinagre y detergente neutro crea una solución eficaz para limpiar canillas muy sucias. Se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga para un resultado impecable.

