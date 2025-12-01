Atento Independiente: Quinteros confirmó en qué club van a jugar Lomónaco y Loyola en 2026

Independiente rechazó una oferta formal para vender a Lomónaco

El mercado de pases de Independiente se encuentra en marcha desde hace un tiempo producto de no haber clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Un panorama que entregó una declaración más que particular de Gustavo Quinteros que se vincula con las continuidades o no de dos grandes figuras del once inicial como son Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, que de ser vendidos podrían dejar un enorme ingreso económico.

No es ninguna novedad de que el "Rojo" se encuentra en un problema que debe resolver con bastante inteligencia porque necesita dinero para afrontar varias deudas, pero quiere mantener la base de su plantel con el fin de pelear algún campeonato que le permita consagrarse y así clasificar a una copa internacional. Es por ello que el defensor y volante central son las grandes fuentes de ingresos que el club dispone para conseguir tranquilidad y evitar la llegada de inhibiciones por falta de pago.

Los dos jugadores podrían ser vendidos para que el "Rojo" acomode sus cuentas

"Yo creo que Kevin Lomónaco y Felipe Loyola son los jugadores que tienen más posibilidad de ser vendidos porque ya tuvieron ofertas en el pasado, y los dirigentes de entrada me dijeron eso", expresó Quinteros desde Independiente durante la charla con ESPN. "Nosotros buscamos esa posibilidad de reemplazar a dos grandes jugadores, de que la reinversión de la parte que se vende pueda ser suficiente para traer a un jugador que pueda hacer el mismo trabajo y que no se debilite el equipo”, profundizó.

La sensación que el entrenador entrega es que Independiente en caso de tener una propuesta atractiva se va a desprender de ambas figuras. No obstante, hay un detalle bastante considerable en esta historia y es que el objetivo es venderlos al exterior con el fin de no reforzar a rivales directos. Algo que deja a Boca y River fuera de todo de discusión.

También hay otro elemento a señalar es que el club a pesar a de tener que realizar ventas, no dispone de una desesperación. Hace unos días, el Grupo Pachuca de México hizo formal una propuesta de compra por Lomónaco a cambio de 7.5 millones de dólares por el 70% de la ficha. Si bien, el "Rojo" recuperaría la inversión que realizo para obtener su pase pero la consideraron baja porque entienden que su salida debería darse por una cifra de 10 millones limpios.

Mientras que el caso de "Pipe" es distinto porque no hay propuestas formales registradas, pero sí sondeos. En lo que respecta a su salida, Independiente pretende una cifra de 15 millones de euros debido a que no dispone del 100%, ya que el 50% se encuentra en manos de Huachipato de Chile. Otro detalle a considerar es que las cifras mencionadas deben ser libres de cualquier tipo de retención. Algo que da como resultado que la venta sea por casi 19 millones.