Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la primera semana de diciembre 2025

Bajaron las tasas de los plazos fijos

Desde marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei avanzó con la desregulación de las tasas mínimas de interés, el mercado de plazos fijos entró en una etapa de fuerte competencia entre bancos. A partir de esa decisión, las entidades financieras quedaron liberadas para definir libremente el rendimiento de los depósitos, lo que abrió una puja por captar y retener ahorristas en un contexto de inflación todavía elevada.

En este escenario, muchos pequeños inversores siguen optando por el plazo fijo tradicional como una alternativa de bajo riesgo, con rendimiento conocido desde el inicio y sin exposición a la volatilidad de otros activos. Por eso, conocer qué banco paga más se volvió una información clave para maximizar el rendimiento de los ahorros.

Cuál es el plazo fijo más conveniente en diciembre

El banco que más paga hoy por un plazo fijo a 30 días

De acuerdo con la última tabla comparativa publicada por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente a depósitos a 30 días (Tasa Efectiva Mensual), el banco que hoy lidera el ranking de tasas es Banco Macro, con un rendimiento del 29%.

El podio de los bancos con mayor volumen de depósitos queda conformado así:

Banco Macro: 29%

Banco Hipotecario: 28,5%

Banco Credicoop: 28%

ICBC Argentina: 28%

BBVA Argentina: 26%

Banco Provincia: 26%

Banco Nación: 27%

Banco Santander Argentina: 25%

Banco Ciudad: 24%

Banco Galicia: 22%

De esta manera, la diferencia entre el banco que más paga y el que menos remunera hoy los plazos fijos del sistema supera los 7 puntos porcentuales, una brecha significativa en términos de rentabilidad mensual.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Plazo fijo tradicional vs. plazo fijo UVA

El plazo fijo tradicional ofrece una tasa fija pactada desde el inicio, lo que permite conocer con exactitud cuánto se cobrará al vencimiento. Es una opción simple y de corto plazo, aunque su rendimiento puede quedar por debajo de la inflación si los precios avanzan por encima de la tasa.

En cambio, el plazo fijo UVA ajusta el capital por inflación a través del índice CER y suma una tasa adicional más baja. Si bien protege mejor el poder adquisitivo, tiene como desventaja un plazo mínimo de inmovilización de 90 días, lo que reduce la liquidez frente a la opción tradicional.

Cómo constituir un plazo fijo

Quienes ya son clientes del banco elegido pueden constituir el plazo fijo directamente desde el homebanking. En caso contrario, muchas entidades permiten hacerlo de manera digital desde sus sitios web, sin costo, sin papeleo y con acreditación automática.