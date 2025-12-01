El 13% de las personas con VIH en Argentina desconoce su diagnóstico: la importancia del testeo

El 13% de las personas con VIH en Argentina desconoce su diagnóstico

Este 1º de diciembre, Día Mundial del Sida, las cifras vuelven a poner en evidencia la urgencia de reforzar la prevención y el diagnóstico temprano en Argentina. De acuerdo con el Ministerio de Salud, alrededor de 140.000 personas viven con VIH en el país, pero un 13% desconoce su diagnóstico y el 45% fue detectado en un estadio avanzado de la infección. En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó que en 2024 unas 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe, lo que refleja la magnitud del desafío sanitario.

En este contexto, bajo el lema global “Cero muertes por SIDA en el 2030”, Fundación Huésped lanzó la campaña “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”. Su director ejecutivo, Leandro Cahn, subrayó: “¿Quién puede afirmar que nunca corrió un riesgo? Si alguna vez tuviste dudas, hacete el test de VIH”. El especialista recordó que el virus no presenta síntomas y puede permanecer en el organismo durante años sin manifestarse, lo que refuerza la necesidad de realizar la prueba al menos una vez en la vida.

Asimismo, los especialistas remarcan que el test de VIH en Argentina es gratuito, confidencial, voluntario y no requiere orden médica. Además, insisten en la importancia de los chequeos frecuentes de infecciones de transmisión sexual y en garantizar el acceso a preservativos, tratamientos. También existen estrategias farmacológicas como la PrEP -un método preventivo para personas sin VIH que tienen mayor riesgo de exposición y que ofrece una eficacia cercana al 99%- y la PEP, una medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“El acceso a preservativos, la posibilidad de realizar consultas médicas de manera confidencial y la educación sexual integral son herramientas fundamentales para reducir las infecciones de transmisión sexual, prevenir el VIH y promover hábitos de cuidado entre las y los jóvenes. En Argentina se estima que unas 140.000 personas viven con VIH y que el 13% aún desconoce su diagnóstico, lo que refuerza la importancia de testearse y de mantener estrategias de prevención combinada”, señaló la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc, a Noticias Argentinas.

Según la OPS, el VIH ataca el sistema inmunitario y, sin tratamiento, puede evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Por ello, un diagnóstico temprano permite iniciar la terapia y evitar la progresión de la enfermedad. En Argentina, más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo, mientras que, en menor medida, puede transmitirse por prácticas orales, por compartir agujas o elementos cortopunzantes o durante el embarazo, parto o lactancia cuando no hay cuidados adecuados.

El 13% de las personas con VIH en Argentina desconoce su diagnóstico

Falta de campaña de prevención del VIH

En tanto, desde Fundación Huésped alertaron sobre la falta de campañas oficiales y la ausencia de presupuesto nacional destinado a la prevención en 2025. “El proyecto de presupuesto 2026 supone un retroceso en la respuesta al VIH. Cada peso no invertido en prevención y detección temprana demanda más dinero para tratar las consecuencias”, advirtió Cahn. En paralelo, la organización se sumó a la Semana Internacional de la Prueba del VIH, impulsada por Coalición PLUS, con jornadas de testeo gratuito en distintas provincias y la aplicación “DÓNDE”, que permite localizar centros de salud y vacunatorios.

Las actividades de testeo se desarrollan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, La Rioja, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, entre otras jurisdicciones, con el objetivo de acercar la prueba a poblaciones especialmente afectadas. En cada caso, además de la realización del test, se brinda información y acompañamiento para quienes reciben un diagnóstico positivo.