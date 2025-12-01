Rolando Graña expuso la gran mentira de Milei y lo destrozó en vivo: "Ficción".

El periodista Rolando Graña dedicó su editorial en GPS, por América TV, a desmontar la gran mentira del gobierno de Javier Milei. Qué dijo Graña sobre la economía argentina.

Graña comenzó analizando las expectativas fallidas sobre la lluvia de dólares. "Toda esa euforia que había con que Estados Unidos iba a poner plata, iba a haber un swap de 20.000 millones de dólares... Se fue diluyendo y apenas aparecen 5.000 millones", detalló.

El conductor fue contundente sobre la postura de la banca internacional, citando entidades específicas: "Esta semana se conocieron declaraciones de bancos internacionales, bancos españoles, nada menos... el BBVA, el Santander, y dijeron que no están prestando plata en la Argentina".

El punto más crítico del análisis fue la exigencia de los fondos de inversión al presidente Javier Milei. Según Graña, el mercado pide sincerar el tipo de cambio. "Varios fondos de inversión dijeron que hasta que la Argentina no devalúe y corte con la ficción de la plata dulce no van a invertir", explicó. El motivo no es ideológico, sino pragmático: "Creen que si el presidente Milei insiste en no comprar reservas, no va a tener para pagar la nueva deuda que tome".

Rolando Graña expuso la gran mentira de Milei y lo destrozó en vivo: "Ficción".

La fragilidad del gobierno de Milei, según Graña

Para cerrar, el periodista de América TV advirtió sobre la fragilidad del esquema actual, basado en mantener el dólar bajo para ganar elecciones. "Dicen que hasta que Argentina no tenga reservas, quiere decir que no va a tener plata para pagar. Y va a depender otra vez de pedirle plata a Trump, de pedirle al Fondo Monetario", alertó. Graña concluyó con un diagnóstico lapidario: "Por ahora, lo que hay es una ilusión de que las cosas van bien. Pero... lo que llevó a la crisis del plan Milei, no cambió por las elecciones".