Adrián Suar contó lo que hizo con un perro y generó repudio: “El culo”.

Adrián Suar quedó en el centro de la polémica tras su paso por el programa Las Chicas de la Culpa, por El Trece. Lo que comenzó como una anécdota "graciosa" sobre sus experiencias en la intimidad, derivó en una confesión que generó un fuerte rechazo en las redes sociales.

La charla venía en tono de humor cuando Connie Ballarini le preguntó si le daba "cosa" tener relaciones con un perro al lado. Suar, tras aclarar que no tiene mascotas, recordó una vieja experiencia que terminó mal.

"Me ha pasado en algún momento de mi vida cuando era muy joven, con un perro que te mira así. Te huele. Me ha pasado y que no me gustó, me huele el culo", relató el gerente de programación de El Trece. Fue entonces cuando soltó la frase que causó repudio: "¿Sabés la patada que le di? Me asusté". Lejos de mostrar arrepentimiento, Suar intentó explicar su reacción violenta alegando que necesita "estar muy concentrado" en el "fragor de la lucha".

Qué dijo Suar después de pegarle una patada al perro

El actor contó que la dueña del animal reaccionó de inmediato ante la agresión. "Le di una patada, el perro era de ella, no le gustó. '¿Por qué le pegás al perro?'", le recriminó la mujer.

La respuesta de Suar en aquel momento, según él mismo contó entre risas, fue una queja sobre el desempeño sexual de su compañera: "¿Por qué esa misma energía no la tenés conmigo?".