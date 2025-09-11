Adrián Suar le dio la peor noticia a una figura de El Trece: “Este programa se termina”.

El director, actor y gerente de programación de Eltrece, Adrián Suar, le dio la peor noticia a una figura del canal. "Este programa se termina", le dijo en vivo.

La frase ocurrió mientras Suar estaba de invitado en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini. "Adrián, mirando a cámara me gustaría, te voy a pedir como actor tres cosas", comenzó Pergolini, quien continuó: "Primero, que me des una mala noticia como si fuera buena. Porque vos tenés esa cosa del optimista, del tipo bueno, el familiero".

"Yo creo que más de una mujer que está mirando del otro lado diría: 'Y, a mí me hubiese gustado que mi hija se case con Adrián'", agregó el conductor, a lo que Suar bromeó: "Muchas dicen lo mismo hasta que me conocen".

Después, llegó el momento de que Suar diera la "mala noticia como si fuera buena", por lo que, sonriendo, expresó: "Estaba esperando este momento para decir algo que, cuando venía para acá decía 'lo digo o no lo digo'. Pero hay cosas que hay que decir y compartir con todos ustedes. Este programa se termina hoy. Y lo digo con felicidad, con amor, para que ustedes entiendan lo que yo siento. Lo quiero transmitir".

Mario Pergolini conduce Otro Día Perdido, que sale por Eltrece.

La reacción de Pergolini: "Lo decís bien"

Inmediatamente después de la broma de Suar, llegó la reacción del conductor de Otro Día Perdido, quien le remarcó: "Lo decís bien, lo decís bien. Yo creo que mucha gente cuando te mira primero te da una sonrisa. Y te abrazará como con un cariño familiar".

Tras ese comentario, el actor contestó: "Con el correr de los años, la familiaridad que genera el 'hola Chueco' y el '¿te conozco?'. Claro, te conocen de la tele de hace muchos años. Cuando era más pendejo, normal; con el correr de los años, me da emoción formar parte de esa 'familia' de los argentinos, de decir 'yo a este pibe lo conozco de toda la vida'".