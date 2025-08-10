Qué dijo Adrián Suar respecto a la salida de Viviana Canosa de El Trece.

Adrián Suar terminó con el misterio y reveló detalles acerca de la polémica salida de Viviana Canosa de El Trece, donde había vuelto a conducir después de un tiempo mediante su programa Viviana En Vivo. El actor y gerente de programación del canal expuso por qué no continuó sus labores la famosa presentadora y causó todo tipo de reacciones en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

Por qué se fue Viviana Canosa de El Trece

"Es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa. Hay cosas que no diría públicamente. Hay programas que se levantan por bajo rating, este no fue el caso", expresó en primera instancia Suar en un móvil con los medios de espectáculos. De esta manera, dejó en claro que no fue por los números bajos, algo que suele suceder en este ambiente y que ocurrió, por ejemplo, con Homero Pettinato semanas atrás.

"Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar. Generalmente cuando se termina un programa la gente se resiente un poco, es normal. Lo entiendo", agregó el actor. "El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días, y dije: '¿para qué me contrataron? Qué quilombo'", recordó.

En última instancia, Suar habló de su relación actual con Viviana Canosa en ese contexto, teniendo en cuenta que su salida se dio en medio del escándalo judicial de la conductora con Lizy Tagliani, uno de los temas candentes del espectáculo. "No hay nada personal", aseguró. Cabe recordar que Canosa había dicho cómo fue su repentina salida de El Trece y lanzó: "En un programa decían que me iba con portazos, con enojos y reproches, pero es mentira. El canal quería un programa y yo otro. Lo que pasa es que me enteré al aire".