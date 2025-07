La televisión no descansa incluso en los feriados como el de este 9 de Julio. En medio de un día que se presumía tranquilo, el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, tomó una fortísima decisión que cambia la grilla del canal y deja fuera a un programa recién estrenado.

La guerra por el rating no da tregua y se cobró una nueva víctima. De manera abrupta y con apenas días de aviso, las autoridades de El Trece decidieron levantar Reacción en Cadena, el ciclo de juegos conducido por Homero Pettinato que debutó apenas hace pocos días. La noticia, confirmada este miércoles en Intrusos, sacude la estructura del canal y el programa se despedirá de la pantalla este mismo viernes, cerrando un ciclo que no cumplió con las expectativas.

De acuerdo con la información brindada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la decisión fue comunicada directamente por Adrián Suar al propio conductor, quien hizo su primera experiencia como conductor y no obtuvo los resultados que la emisora esperaba. Este movimiento de emergencia confirma un momento de tensión y reestructuración en El Trece, que busca desesperadamente mejorar sus números en la franja vespertina.

Además de Pettinato, a fin de mes también dejará su lugar Viviana Canosa, que tampoco logró acomodarse con su ciclo Viviana en vivo en parte por las polémicas generadas por la conductora y en parte por la baja de rating. Justamente, este ciclo se había reducido para la inclusión de Reacción en Cadena.

Desde su estreno, Reacción en Cadena luchó por encontrar su lugar en la competitiva tarde televisiva. Ya el debut con un rating de 3.2 puntos encendió las primeras alarmas. En la televisión argentina actual, esos números son considerados insuficientes y sentencian el destino de cualquier proyecto que no logre despegar rápidamente. Los números no repuntaron y finalmente llegó la decisión de Suar.

Ahora, El Trece deberá reacomodar sus programas para tapar el bache, mientras el próximo lunes también se suma a esa pantalla Mario Pergolini, con su regreso a la TV.

Durísimas críticas a Pettinato

En Intrusos no se guardaron nada y fueron durísimos con Homero, al analizar la situación con crudeza. Una de sus panelistas expresó su "indignación" y fue lapidaria con el desempeño de Homero Pettinato. En particular, Karina Iavícoli y Andrea Taboada fueron durísimas con el humorista.

"Con mucho respeto, no estaba a la altura", aseguró Iavícoli, argumentando que el rol le quedaba grande. La crítica más filosa apuntó a la actitud del conductor frente a su propio fracaso: recordó una entrevista donde Pettinato se había mostrado despreocupado por las mediciones. "No es Pergolini", lanzó la panelista, sugiriendo que no se había ganado el derecho a mostrar tal desinterés por los resultados que definen el éxito o fracaso en la industria. Por su parte, Taboada planteó su "indignación" con aquella reacción de Pettinato.