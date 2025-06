El Trece podría levantar un programa que recién estrenó.

El Trece vive un momento complicado en relación a las marcaciones de audiencia que hacen sus programas y se conoció lo que podría pasar con uno de ellos. Se trata del ciclo de Homero Pettinato, Reacción en Cadena, que a pocos días de su estreno ya se habla de un posible levantamiento.

Fue el periodista Tomás Dente quien dio a conocer lo que ocurriría en El Trece por las bajas mediciones de rating de Pettinato y la hipótesis que hay al respecto. "El Trece está esperando que termine el Mundial de Clubes porque ellos sostienen que le está chupando, solamente, el rating a Homero Pettinato. Rara esa hipótesis", comentó el periodista.

"O sea la gente que lo mira es la gente que mira fútbol porque los números no variaron ni en América, ni en la TV Pública, ni en Canal 9, ni en NET. En ningún canal de aire, solo le está chupando a Homero Pettinato", siguió el conductor de televisión. Y cerró: "Si los números bajos persisten, yo ya me animo a decirles... ayer midió 3.2 y hoy 2.6. Corre riesgo de acá a un mes, su permanencia en el aire".

La palabra de Homero Pettinato sobre el estreno de su programa

"Al fin debuté, desde adolescente que estaba esperando el momento este y se dio”, sostuvo el hermano de Tamara y Felipe Pettinato. Y siguió: “Yo no lo vi, hago oídos sordos a todo, me baso en mi Instagram y en el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto por rating o repercusiones y el canal respetó eso, a mí nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, pero yo creo que salió divertido y seguimos grabando, hay que seguir".

Al mismo tiempo, se refirió a las posibilidades de levantamiento y contó: "Si al gerente le gusta te dejan y si no te levantan y te enterás ese día, lo entiendo así. No hablé con él esta semana, te lo juro. Quiero hacer un reclamo paterno, dejá de reventar los departamentos que algo nos tiene que quedar, el reclamo venía por otro lado, nada que ver".

Homero Pettinato.

Levantaron un programa de Denise Dumas en América TV

"Se estaba armando un programa para los domingos, con una gran inversión, famosos invitados y espectáculos. Estaba previsto para la segunda semana de abril, pero después se pospuso. Denise tenía todo armado, hasta el equipo. Hay notas de ella diciendo que iban a arrancar, que era un programa ómnibus... Hasta que le dijeron: 'No hay presupuesto'", comentó Alejandro Castelo en El Nueve. Y siguió: "La promo salió, yo la vi en la tele. Se frenó por un tema de presupuesto. Querían hacer algo fuerte, con mucho contenido e invitados