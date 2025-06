Juana Viale habló sobre el país durante el gobierno de Javier Milei.

Juana Viale es una conductora de televisión cuyas opiniones sobre la coyuntura política suelen marcar tendencia en las redes, dado su nivel de fama. Sus recientes declaraciones sobre cómo vive el actual contexto socioeconómico en el gobierno de Javier Milei tuvieron repercusión fuerte debido a lo impensado de lo que dijo.

La nieta de Mirtha Legrand reveló en diálogo con Cadena 3 lo que siente ante la incertidumbre de precios que se vive en Argentina. "No sé cuánto valen las cosas, no cuánto cuestan. Hay cosas que están reguladas, el valor de la nafta por ejemplo", comenzó su descargo Viale en alusión a cuánto le cuesta ubicarse en esta economía.

"Hay cosas de las que realmente pierdo el valor. Me ha pasado de ir a comprar una botella chica de agua a un lugar y que me salga, no sé, 3 mil pesos, y voy a otro lugar y me sale otra cosa", continuó en referencia a la volatilidad de precios que nota en el país actualmente. Al mismo tiempo, la actriz se refirió a las críticas a Darín por sus dichos sobre los precios de las empanadas y sostuvo: "Eso me parece que fue un ataque a Ricardo. Yo no sé si son caras o baratas, estoy diciendo que ya no sé cuánto valen las cosas, más allá de lo que cuestan".

La sorprendente revelación de Juana Viale en su programa

"Yo empecé con clases de canto soy una… no es que empecé clases de canto porque quiero cantar, sino que empecé clases de canto por una cuestión de cuidar mi voz, la garganta. Los viernes, sábado y domingo es muy fuerte, uso mucho la garganta", reveló Juana en El Trece. Y agregó: "Primera clase, para ver… un horror, me da vergüenza, canté una canción, yo le dije no me hagas esto, el arrorró canté. Y después me dijo algo que me agarré a eso, me dijo, no cantás mal se entrena, entonces todos los lunes tengo mi clase".

El drama de Marcela Tinayre en París

La conductora quedó atrapada en los disturbios por el triunfo del PSG hace algunas semanas y habló al respecto en las redes: "Tremendo, tremendo... Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta. Miles y miles de personas, la policía tremenda. No pudimos ni entrar al Champs Elysees". Al mismo tiempo, la hija de Mirtha habló con Teleshow y soltó: "Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido".

“Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo. Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso... y comencé a volver tapándome la cara con una camisa. Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades", sumó la presentadora de TV. Y cerró: “Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió. París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano".