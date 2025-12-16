Entradas para Párense de Manos 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo es

Se viene un nuevo Párense de Manos, esta vez en Huracán

Cada vez falta menos para lo que será una nueva edición del Párense de Manos en su volumen 3. Se trata de un evento boxístico que atraviesa las fronteras del deporte al ser de carácter amateur, con todo tipo de peleadores, que van desde streamers, artistas y periodistas, hasta ex boxeadores. Un evento que junta a todo tipo de famoso y genera por sí mismo una gran curiosidad en el público que sigue este tipo de eventos.

La atracción principal en cuanto a lo que es el carácter deportivo del evento estará en volver a ver calzarse los guantes al ex campeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez, quien ya estuvo en la edición 2024, cuando le tocó enfrentar al ex arquero de fútbol Pablo Migliore. En esta oportunidad su contrincante será el campeón de MMA Laureano "Pepi" Staropoli. Además, el otro gran atractivo estará en ver la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte, dos antiguas rivales del programa Combate que se someterán a un mano a mano.

Cuándo es el Párense de Manos 3

El próximo Párense de Manos será el sábado 20 de diciembre a partir de las 17:30 horas.

El evento se realizará en el gran Estadio Tomás Adolfo Ducó , del Club Atlético Huracán, ubicado en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se podrá seguir el evento a través del canal de Kick de Lucas Rodríguez.

Cuáles son los precios de las entradas para el Párense de Manos 3

Las entradas para Párense de Manos 3 es por tuentrada.com, con los siguientes precios:

Campo general: $25.000+$3.000 de costo de servicio.

Platea Mirave: $65.000+$7.800 de costo de servicio.

Platea Alcorta: $75.000+$9.000 de costo de servicio.

Campo VIP: $80.000+$9.600 de costo de servicio.

Campo ultra VIP: $125.000+$15.000 de costo de servicio.

El ring de Párense de Manos.

Qué peleas hay en Párense de Manos 2025

Flor Vigna vs Mica Viciconte

Willy Banks vs Gabino

Manu Jove vs Mariano Perez

Espe vs SoyDairi

Tomas Mazza vs Gero Arias

Bonavena vs Monzón

Mernuel vs Cosmic Kid

Goncho vs Grego Rosello

Maravilla vs Pepi

Cario Müller vs Coti Romero

C0ker vs Perxitaaa

Vale recordar que Párense de Manos es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca, bajo su programa de radio y stream Paren La Mano de Vorterix. El patrocinio es llevado a cabo por Stake y Kick en conjunto.​ Es realizado anualmente desde 2023 y ya lleva tres ediciones de forma interrumpida.

