Racing va por refuerzos en 4 posiciones: inminente reunión entre Costas y Milito

Los 4 puestos a reforzar en Racing para el 2026.

Racing todavía no puede superar el golpazo que significó haber perdido por penales la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino frente a Estudiantes de La Plata, pero al mismo tiempo tiene la obligación de empezar a diagramar cuanto antes el próximo año. Con los refuerzos en la mira y también las salidas de algunos jugadores a punto de definirse, el mercado de pases será fundamental luego de los dos últimos fallidos en el club de Avellaneda.

Lo primero que sucederá es la inminente reunión entre el director técnico Gustavo Costas y el presidente Diego Milito, quienes junto al director deportivo Sebastián Saja serán los responsables de fortalecer o debilitar el plantel profesional actual. En este contexto, hay cuatro posiciones a reforzar de cara a un 2026 en el que habrá presencia en los torneos nacionales y en la Copa Sudamericana también.

El lateral derecho

La salida de Facundo Mura en libertad de acción rumbo a Inter Miami está a la vuelta de la esquina y habrá que ver qué sucede con Gastón Martirena, que no tuvo un buen 2025 y es buscado desde el exterior. Como mínimo, la "Academia" deberá buscar a un jugador en esa posición. Los primeros nombres que aparecen en carpeta son los de Tomás Guidara (Huracán) y Martín Ortega (Tigre), quienes quedarán libres a finales del 2025.

El lateral izquierdo

A falta de asegurar la continuidad de Gabriel Rojas como titular, no hay recambio en esa posición. De hecho, el ex San Lorenzo jugó desgarrado en ambos encuentros frente a Flamengo por la Copa Libertadores porque su habitual suplente, Ignacio "Nacho" Rodríguez, no estuvo a la altura de las circunstancias. Por ende, falta un futbolista que le compita a "Gabi" seriamente por el puesto, aunque no se mencionaron futbolistas todavía.

El mediocampo

Si Juan Ignacio Nardoni es vendido al exterior, lo cual es muy probable, Racing irá a buscar un "5" titular y ya se nombró a Aníbal Moreno. Si el ex Unión de Santa Fe se queda al menos seis meses más, entonces la búsqueda irá por el lado de un mediocampista con más juego y gol, en la posición de Agustín Almendra. Es que Matías Zaracho y Richard Sánchez jugaron muy poco, por lo que al menos uno de ellos dos se irá también.

El ataque

La "Academia" irá por dos fichajes en ese puesto, ya que faltó jerarquía para acompañar a Adrián "Maravilla" Martínez en la ofensiva. Por lo tanto, habrá que contratar a un extremo o mediapunta y a un "9" suplente del ex Instituto de Córdoba, ya que Adrián Balboa se marcharía y Elías Torres no podrá jugar hasta mediados de año por una lesión.

El colombiano Johan Carbonero vuelve del préstamo en Internacional de Brasil y habrá que decidir si se queda. Racing jamás pudo reemplazar a Juan Fernando Quintero y a Maximiliano Salas, por lo que el retorno de Roger Martínez es una alternativa también en este sentido.