La escapada perfecta para visitar en época navideña: a menos de una hora de CABA

Ubicado a sólo 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta Nacional Nº 7, Luján se posiciona en época navideña como uno de los destinos de turismo religioso más visitados de la región.

Detentora de la Basílica de Luján que por su importancia espiritual, historia, belleza, riqueza artística y arquitectónica es considerada un punto capaz de atraer por sí misma a viajeros locales, regionales, nacionales e internacionales, el partido prepara un despliegue especial para disfrutar en época litúrgica: Música en el Pueblo Nuevo, edición Navidad, encendido de luces y patio de gastronómico.

El evento se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en Pueblo Nuevo. Con entrada libre y gratuita, iniciará desde las 20 hasta las 00 horas, en calle Tropero Moreira, entre Estrada y Las Catalpas. Contará con espectáculos en vivo, actividades para toda la familia, patio de artesanos y una variada oferta gastronómica.

El escenario contará con la presencia de artistas locales y regionales. La actuación principal estará a cargo de Rocio Quiroz, acompañada por “Los Tropicales”, Juan Íbalo, y “La Orden del Tornillo”.

Turismo religioso: qué hacer en Luján

Además del festival Música en el Pueblo Nuevo, edición Navidad 2025, Luján invita a sumergirse en el turismo religioso de la mano de su imponente Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, el encendido del árbol y peatonal gastronómica en las calles peatonales.

Característico del siglo XIX y uno de los más importantes casos del estilo neogótico de Argentina, junto con las catedrales de La Plata, Mar del Plata, San Isidro y la iglesia de los Capuchinos en Córdoba, está dedicada a la patrona nacional. Por este motivo, es también considerado el Santuario Nacional de Argentina.

Tiene una longitud de 104 m y su ancho es de 68,5 m en el crucero y de 42 m en el frente.​ Posee dos torres de 106 m de altura,​ con una gran cruz en cada una. La basílica posee dos órganos, uno pequeño ubicado en la nave lateral y el órgano principal u órgano mayor, ubicado sobre la entrada bajo el rosetón. Ambos son de la firma francesa Mutin-Cavaillé Coll, y el mayor posee la presión de aire más alta de los órganos argentinos, en parte para llenar de sonido la enorme nave de la Basílica.

Su origen se remonta al año 1685 cuando en el lugar se levanta una pequeña capilla. En 1730 adquirió el carácter de parroquia. Con la cantidad de fieles en aumento, se decidió construir un templo más grande, que se inauguró el 8 de diciembre de 1763. En 1905 se demolió este santuario. El 15 de noviembre de 1930 el Papa Pío XI le otorga el título de basílica menor. El templo se pudo finalizar recién en 1935.

Cómo llegar a Luján

En auto, el recorrido se realiza por el Acceso Oeste (RN N°7) en aproximadamente una hora. En transporte público, el colectivo 57 conecta distintos puntos de la ciudad con el centro lujanense. También es posible combinar el tren Sarmiento hasta Moreno y continuar en servicio diésel hasta la localidad.