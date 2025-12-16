"Sería el autor del crimen de Nora Dalmasso": los argumentos detrás de las sospechas del fiscal contra Bárzola

En medio de la polémica y la discusión por la prescripción de la causa que investiga el homicidio de Nora Dalmasso, asesinada hace más de 19 años en Río Cuarto, el Fiscal que investiga el caso desde hace poco más de un año, Pablo Jávega, anunció que cerró la investigación y pidió el juicio a Roberto Bárzola, único imputado actualmente por el abuso sexual y homicidio de la mujer ocurrido en noviembre de 2006 en una casa en el country Villa Golf. En un dictamen de casi 400 páginas, el Fiscal dio por terminada la instrucción y acusó únicamente al parquetista de 45 años que al momento del crimen trabajaba en la casa del crimen.

El documento elevado por el Fiscal Jávega marca como punto crucial el hallazgo de ADN compatible con el de Roberto Bárzola. Dos de las muestras dieron positivo en el cinto de la bata que fue usado para asesinar a Nora, mientras que otro positivo se encontró en un pelo levantado de la zona de la ingle de la víctima. Ese peritaje fue ordenado luego del juicio donde el viudo, Marcelo Macarrón, fue absuelto y la Justicia ordenó que se investigue el caso con algo que nunca tuvo, perspectiva de género. Así, el Fiscal Pablo Jávega tomó el rol de investigar el caso y pidió la comparación genética con quienes oportunamente habían sido señalados en la investigación pero que no habían sido investigados. De esa pericia surgió el positivo con el parquetista ahora acusado.

En conferencia de prensa, el Fiscal Jávega aseguró que la elevación a juicio no es “una rebelión ni una resistencia” a la resolución de la Cámara de que la causa está prescripta sino que ese fallo aún “se encuentra bajo revisión, por lo que no está firme” y aseguró que por eso “el Ministerio Público Fiscal continúa con la obligación de darle impulso a la investigación”. Mientras tanto, afirmó el Fiscal, se pide que la causa no prescriba porque debe considerarse el plazo en que la investigación sólo persiguió a Marcelo y a Facundo Macarrón como un intervalo que no debe ser considerado como avance temporal para que se cumpla el tiempo judicial. Ante esa investigación, Jávega aseguró que “se alcanzó el grado de probabilidad para que vaya a juicio el imputado. Se notificó al defensor para que analice si comparte el criterio de la fiscalía o se opone”, lo que dejó abierta la puerta a las apelaciones que se entiende hará la defensa del acusado.

En cuanto al caudal probatorio, el Fiscal destacó que la investigación “pudo conocer los hábitos de higiene y preservación de las prendas de la familia, lo que permitió constatar que la bata estaba en el baño de la planta alta y los trabajadores sólo tenían autorización a usar el baño del quincho”, lo que deja claro que no debía encontrarse ningún indicio de Bárzola en el lugar que se halló. Además, el Fiscal explicó las contradicciones que tuvo Bárzola en las declaraciones y que él mismo aseguró que el día del crimen había estado en la casa de la víctima.

Ahora, después del dictamen del Fiscal, tanto los abogados defensores de Roberto Bárzola como la querella que representa a la familia de Nora Dalmasso analizan el escrito para ver si se avanza o no con el juicio oral que por primera vez pone al parquetista ante un Tribunal como acusado aunque fue señalado por la mamá de Nora ni bien ocurrió el crimen, por los investigadores en 2007 y hasta fue testigo del juicio al viudo en 2022 pero siempre había escapado de la investigación. Con este paso, el Fiscal está convencido que en poco tiempo podrán responder la pregunta que repite la sociedad desde hace casi 20 años, ¿quién mató a Nora Dalmasso?.