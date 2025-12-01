El caso Nora Dalmasso presentó avances en las últimas semanas. En esta oportunidad, la novedad está vinculada al pedido de juicio político contra los tres fiscales que llevaron adelante la investigación por el femicidio a la mujer de 51 años asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su vivienda del country Villa Golf, en Río Cuarto (Córdoba).

Este martes 2 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento realizará una audiencia en los Tribunales de Córdoba para analizar las situación judicial de Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.

La jornada comenzará a las 10:30 de la mañana y la resolución podría estar en horas del mediodía, según afirmó Mariángeles Mussolini, la abogada de Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso.

El pedido de juicio político contra los fiscales fue impulsado por la familia de la víctima. Durante la investigación del crimen, los investigadores no solo llegaron a imputar al hijo de Nora, Facundo Macarrón -que al momento del hecho tenía 16 años-, sino también a su esposo, el reconocido traumatólogo Marcelo Macarrón. Este último fue finalmente absuelto en 2022.

Caso Dalmasso: el último acusado y la prescripción de la causa

Tras la absolución de Macarrón, la investigación continuó con el objetivo de encontrar a la persona que efectivamente violó y mató a la mujer. Luego de realizar nuevos peritajes en la habitación de Valentina Macarrón, donde se halló el cuerpo de su madre, se encontró material genético de Roberto Bárzola, un albañil que trabajaba en la casa de la familia al momento del crimen de Nora.

Bárzola fue encontrado culpable del abuso sexual y porterior femicidio de Dalmasso, pero la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación decidió sobreseerlo debido a que la causa había prescripto. El Código Procesal Penal de la Argentina sostiene que un delito como este prescribe al cabo de 15 años y, en este caso, pasaron 19.

La querella apeló esta resolución y presentó diversos recursos judiciales ante el Tribunal Superior de Córdoba. Tampoco descartan ir a cortes internacionales para que se pueda tratar el tema.

Hace algunas semanas, Facundo Macarrón opinó -en diálogo con Clarín- sobre la prescripción de la causa y consideró: "Barzola tuvo la suerte de que la Justicia nunca se fijó en él y siempre pensó que iba a zafar, como está zafando, pese a las pruebas en su contra".

Y agregó: "Nos debemos un debate muy importante respecto de la prescripción. Con este tipo de leyes podés matar, esconderte 15 años y aparecer y reírte en la cara de la Justicia frente a toda la sociedad. Total, no pueden hacer nada".