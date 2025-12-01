Arranca un diciembre desafiante para el Gobierno y Milei pone en juego su triunfo electoral

Javier Milei pone en juego su triunfo electoral en el primer desafío que tendrá en el Congreso. Arranca hoy un diciembre donde pretende cumplir con esa máxima que reza que después de una victoria en los comicios hay un período de 100 días de gracia para avanzar a fondo en todos los planes de Gobierno posibles. Hacia ahí van los libertarios.

"Se viene un trimestre que va a cambiar la Argentina para siempre", describe ante El Destape un libertario que habla diariamente con Milei. Es tal el desafío para la Casa Rosada que están planeando un programa en la TV Pública para explicar día a día todo lo que pase de acá al 1º de marzo en materia económica.

"Necesitamos explicarle a la población todo lo que va a pasar durante todo el período extraordinario en el Congreso porque va a ser muy importante para el futuro del país", reflexionó esta fuente mileísta.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Gobierno va a fondo en diciembre. Cree que ya tiene cerrado los votos de ambas cámaras para aprobar su primer Presupuesto. Sería un trámite rápido porque tiene para la ley de leyes el aval de los gobernadores.

En la administración libertaria no quieren "dormir" la reforma laboral para el verano de 2026. "La vamos a ingresar por el Senado y queremos que tenga media sanción antes de que termine el año", reveló una fuente parlamentaria a El Destape.

El plan de Milei es que sea ley la reforma laboral en febrero de 2026 y arrancar el 1º de marzo del año que viene con la apertura de sesiones ordinarias con todos los paquetes aprobados junto a las modificaciones tributarias.

El Presidente tiene entre ceja y ceja un proyecto que es muy propio y casi que lo impulsó en soledad, sin tanto entusiasmo de parte de su ministro de Economía y demás funcionarios: el perdón fiscal. Aquel proyecto de los dólares debajo del colchón que naufragó luego de una conferencia de prensa fallida de Luis Caputo que terminó teniendo que explicar si él iba a traer sus dólares que tiene declarados en el exterior.

Milei sabe que hay 250 mil millones de dólares dando vueltas sin declarar entre plata debajo del colchón, cajas fuertes y depósitos en el exterior sin declarar. "Si de esos vienen un 10%, es decir unos 25.000 millones, que la gente aproveche para blanquearlos sin pagar nada y poder usarlos inmediatamente y no tener que inmovilizarlos por 18 meses, eso te va a dar vuelta al fondeo de los créditos hipotecarios más todo lo que tiene que ver con los créditos para bienes durables y consumo en general", explicó a este portal un economista libertario al tanto del proyecto.

En el medio de este desafío parlamentario de Milei, Caputo tiene el suyo para enero. Deberá afrontar vencimientos por US$ 4.200 millones. Los bonistas esperan. El 9 de enero es la fecha clave. En Casa Rosada están ilusionados con volver a los mercados de crédito internacionales. Para ello deberá bajar el riesgo país a 400. En el Gobierno preparan una jugada de colocación de deuda para generar una expectativa en el mercado y que ese hecho baje el riesgo país. Un círculo que puede salir bien. O muy mal.