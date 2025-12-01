Karina Milei juntó a la tropa bonaerense de LLA de cara a la renovación legislativa

La Libertad Avanza (LLA) realizó, este domingo, su último congreso del año en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, ante 750 dirigentes bonaerenses, donde estuvieron presentes la secretaria general de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei; el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El evento estuvo organizado “en torno a ejes temáticos fundamentales para la acción parlamentaria y el desarrollo político del espacio”, frente a la presencia de legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales de toda la provincia. señalaron desde LLA. Durante la jornada, trataron temas vinculados con técnicas legislativas, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.

El objetivo de este encuentro y de los ítems expuestos se centró en “fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad legislativa” que asistieron al congreso libertario.

La palabra de Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja

“Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, sostuvo Karina Milei.

En la misma línea, destacó el vínculo que el presidente Javier Milei tiene con la ciudad y recordó que la habían elegido para llevar a cabo el sorteo del primer sueldo del mandatario, debido a que su madre es marplatense: “No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente”, agregó.

Por su parte, Martín Menem remarcó que “en un año armaron el partido en todo el país” y lograron “una de las mejores elecciones” desde el regreso de la democracia. Asimismo, aseveró que el año pasado fue “muy duro en el Congreso” y que, durante este 2025, fueron “víctimas de la política de siempre”, en referencia a la labor parlamentaria de la oposición.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, concluyó el titular de la Cámara baja.

Por último, Sebastián Pareja sostuvo que, ahora, es el turno de que LLA “marque la agenda de cambios” que la Provincia de Buenos Aires necesita y destacó la importancia del encuentro “como un punto de inflexión para la política bonaerense”.

“Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con el modelo de abandono y trabajar para que la Provincia vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país”, finalizó el dirigente bonaerense.