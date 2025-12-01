MasterChef Celebrity Argentina 2025: quiénes cocinan este domingo.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 entró este último jueves en su séptima semana de competición, la cual proseguirá este domingo 30 de noviembre desde las 22:00, con nueve participantes que volverán a prender las hornallas (aquellos que no lo hicieron dos días atrás) con un solo objetivo en mente: ser parte de aquella mitad que mantenga el delantal blanco. Cabe recordar que aquellos que no hayan realizado su plato de manera idónea a los ojos del jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) obtendrán el gris, sinónimo de pie y medio en la próxima gala de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinan hoy 30 de noviembre

Tal y como ocurre con esta clase de gala, es aquella mitad que no se presentó en la anterior prueba los que tendrán hoy que poner manos a la obra. Luego de haber visto al Turco Husaín, Evangelina Anderson, el Chino Leunis, Maxi López y Momi Giordina manteniendo el blanco de su vestuario (a contraposición de Alex Pelao, Julia Calvo, La Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez, que estarán de gris), quienes vuelven a poner manos a la obra son "Cachete" Sierra, Andy Chango, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Ian Lucas, Marixa Balli, "La Reini" Gonet y Susana Roccasalvo.

Emilia Attias y Eugenia a Tobal, dos de las concursantes que vuelven a cocinar este domingo.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

A diferencia de otras emisiones, desde Telefé no publicaron adelanto alguno de su programa de hoy en las redes sociales, por lo que la consigna y los diferentes giros que puedan llegar a haber son desconocidos. Sin embargo, algo es seguro: mientras una mitad de ellos competirá nuevamente en la gala de beneficios, los demás tendrán que ir a la última chance para subir al balcón y avanzar a la próxima semana de juego.