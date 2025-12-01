Los alimentos que no deberías guardar en la heladera para que duren más, según los expertos

Al contrario de lo que muchas personas piensan, hay alimentos que pierden sabor, se humedecen o arruinan con el frío de la heladera. Por eso, es clave conocer cuáles son los productos que podés dejar afuera sin riesgo de que se echen a peder y hasta lograr que duren más.

Qué alimentos deberías dejar afuera de la heladera

Hay productos que algunas personas suelen meter en la heladera, pero en realidad no necesitan conservarse en el frío. Lograr organizar la cocina y saber que productos dejar en la alacena o la mesada es clave para poder cocinar mejor, extender la durabilidad de los alimentos y, así, reducir su desperdicio.

Entre las frutas y verduras que no deberías meter en la heladera y conservar a temperatura ambiente se encuentran:

Bananas : suele oscurecerse y cambiar de textura con el frío, es mejor tenerlas a temperatura ambiente.

: suele oscurecerse y cambiar de textura con el frío, es mejor tenerlas a temperatura ambiente. Duraznos, ciruelas y otras frutas con carozo: pierden el sabor y aroma natural de la fruta, además se vuelven "arenosos" con el frío

pierden el sabor y aroma natural de la fruta, además se vuelven "arenosos" con el frío Melón y sandía enteros : si no están cortados es mejor tenerlos fuera de la heladera.

: si no están cortados es mejor tenerlos fuera de la heladera. Mango y kiwi : al ser frutas tropicales el frío cambia su sabor

: al ser frutas tropicales el frío cambia su sabor Papas : no deben llevarse a la heladera porque cambian de textura y sabor, ya que el frío altera sus almidones. Es clave conservarlas en un lugar fresco y oscuro para que duren más tiempo.

: no deben llevarse a la heladera porque cambian de textura y sabor, ya que el frío altera sus almidones. Es clave conservarlas en un lugar fresco y oscuro para que duren más tiempo. Tomates: pierden sabor con el frío de la heladera y se vuelven arenosos. Es mejor tenerlos en la mesada, aunque lejos del sol directo.

pierden sabor con el frío de la heladera y se vuelven arenosos. Es mejor tenerlos en la mesada, aunque lejos del sol directo. Cebollas y ajo: duran más tiempo en un ambiente ventilado y seco, ya que el frío acelera su descomposición.

duran más tiempo en un ambiente ventilado y seco, ya que el frío acelera su descomposición. Albahaca fresca: en la heladera se mancha y pierde su sabor, es mejor conservarla en un vaso con agua como si fuera un ramo de flores.

Las cebollas siempre hay que tenerlas fuera de la heladera para que duren más tiempo

Qué pasa con las harinas y otros productos

Hay muchos productos secos que no hay que llevar a la heladera, ya que se pueden echar a peder fácilmente por la humedad. Como:

Harina, cereales y especias

Sal y azúcar

Café

Miel

Siempre es mejor guardar este tipo de productos en frascos herméticos y en lugares secos. En ese sentido, a la larga lista se suma el chocolate que con el frío puede volverse blanquecino, perder sabor o absorber olores de otros alimentos de la heladera.

Los huevos pueden guardarse en la heladera, la clave está en que no tengan cambios bruscos de temperatura

Qué hacer con las conservas y aderezos

Hay ciertos casos en los que los alimentos pueden estar fuera de la heladera mientras están cerrados, pero una vez abiertos deben refrigerarse. Estos son: