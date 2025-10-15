Un utensilio de cocina es salvador para que las comidas salgan perfectas.

Cocinar es un arte que tiene sus trucos y uno de ellos está ligado a un artefacto que cambiará para siempre el resultado de tus comidas. Si sos de aquellas personas a las que les cuesta que los platos salgan como en las recetas, sin lugar a dudas necesitás una balanza de alimentos.

La cocina tiene mucho de improvisación pero hay ciertas reglas que deben seguirse para que los platos salgan lo mejor posible, una de ellas es respetar las proporciones de cada ingrediente. Para facilitar ese trabajo y que los pesos sean perfectos, es fundamental tener a mano una balanza; parece algo accesorio pero al usarla te das cuenta de cuán indispensable es.

Muchas recetas de cocina indican las cantidades con términos como "una taza", "una cucharada" o "un puñado", pero esas impresiciones son las que muchas veces hacen que las comidas no salgan tan bien como podrían salir. Al mismo tiempo, existen ingredientes como el huevo cuyo peso varía en cada unidad: los pasteleros profesionales pesan los huevos antes de usarlos y así nunca fallan en sus recetas.

Otro uso súper común de las balanzas de cocina se da a la hora de dividir preparaciones, por ejemplo, cuando hacés galletitas caseras podés pesar cada bollito y que todas las masitas tengan exactamente las mismas dimensiones, por una cuestión estética y además para que la cocción en el horno sea pareja. "Usarlo es facilísimo. Tiene dos botones: uno para cambiar las unidades entre onzas, gramos, mililitros y más, y otro para encenderlo, apagarlo y limpiar la pantalla. Viene preinstalado con dos pilas AA", explicó el experto Miles Walls en Real Simple.

Balanza de cocina.

Indicaciones para usar una balanza de cocina