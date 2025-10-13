Maru Botana compartió en sus redes una receta de crumble de banana y dulce de leche que cautivó a todos sus seguidores por la facilidad y rapidez que implica el plato. Si bien los crumbles son una de las preparacion es más tradicionales de la pastelería, el relleno que eligió Botana se sale de lo común y también por eso la propuesta es furor.
La idea de Maru Botana fue fiel a la premisa que suele tener en sus comidas desde que se hizo famosa: nunca es suficiente dulce. La cocinera les pidió a sus fans que votaran si preferían al crumble con o sin base y ellos eligieron que sea sin, es decir, el dulce de leche, las bananas y por encima la masa.
Existen versiones de crumble con avena, frutos secos o coco rallado, que modifican la textura y el sabor del postre. Algunos pueden incluir especias como canela o jengibre, o reemplazar parte de la manteca por aceite o margarina según preferencias dietarias, pero la receta de Maru Botana fue bien tradicional en ese sentido.
MÁS INFO
Receta de crumble de bananas y dulce de leche de Maru Botana
Ingredientes
-
150 g de harina
-
75 g de manteca
-
2 huevos
-
1 cucharada de azúcar
-
1 cucharada de azúcar rubia
-
1 pizca de sal
-
1 pizca de canela en polvo
-
2 bananas
-
Dulce de leche necesario para cubrir la fuente
Paso a paso
-
En una fuente de horno colocar el dulce de leche bien esparcido en la base y luego las bananas cortadas en rodajas por encima.
-
Para el crumble, merzclar todos los secos y luego agregar la manteca fría.
-
Hacer una especie de arenado con la manteca y los secos, como lo hace Maru Botana en su video.
-
Llevar al horno durante alrededor de 10 minutos a 180 grados.
-
Acompañar con crema chantilly o una bocha de helado.
Receta de crumble de manzana
Ingredientes para el relleno
-
4 manzanas (verdes o rojas, las que tengas)
-
2 cucharadas de azúcar común o mascabo
-
Jugo de medio limón
-
1 cucharadita de canela (opcional)
Ingredientes para el crumble
-
100 g de harina común
-
80 g de manteca fría en cubitos
-
80 g de azúcar
-
1 pizca de sal
Paso a paso
-
Pelar y cortar 4 manzanas en cubos o láminas.
-
Mezclarlas con 2 cucharadas de azúcar, jugo de medio limón y 1 cucharadita de canela.
-
Colocar las manzanas condimentadas en una fuente para horno enmantecada o aceitada.
-
En un bol aparte, combinar 100 g de harina, 80 g de azúcar y una pizca de sal.
-
Agregar 80 g de manteca fría en cubitos y desmenuzar con los dedos hasta formar migas.
-
Cubrir las manzanas con esta mezcla sin presionar.
-
Hornear a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno tierno.
-
Servir tibio o frío, solo o acompañado con helado, crema o yogur.