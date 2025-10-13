EN VIVO
Receta del crumble de Maru Botana que es furor en las redes

La cocinera sorprendioó con una receta súper fácil y rápida. Maru Botana demostró una vez más su fanatismo por el dulce de leche.

13 de octubre, 2025 | 17.33

Maru Botana compartió en sus redes una receta de crumble de banana y dulce de leche que cautivó a todos sus seguidores por la facilidad y rapidez que implica el plato. Si bien los crumbles son una de las preparacion es más tradicionales de la pastelería, el relleno que eligió Botana se sale de lo común y también por eso la propuesta es furor.

La idea de Maru Botana fue fiel a la premisa que suele tener en sus comidas desde que se hizo famosa: nunca es suficiente dulce. La cocinera les pidió a sus fans que votaran si preferían al crumble con o sin base y ellos eligieron que sea sin, es decir, el dulce de leche, las bananas y por encima la masa.

Existen versiones de crumble con avena, frutos secos o coco rallado, que modifican la textura y el sabor del postre. Algunos pueden incluir especias como canela o jengibre, o reemplazar parte de la manteca por aceite o margarina según preferencias dietarias, pero la receta de Maru Botana fue bien tradicional en ese sentido.

MÁS INFO

Receta de crumble de bananas y dulce de leche de Maru Botana

Ingredientes

  • 150 g de harina

  • 75 g de manteca

  • 2 huevos

  • 1 cucharada de azúcar

  • 1 cucharada de azúcar rubia

  • 1 pizca de sal

  • 1 pizca de canela en polvo

  • 2 bananas

  • Dulce de leche necesario para cubrir la fuente

Crumble de manzanas.

Paso a paso

  1. En una fuente de horno colocar el dulce de leche bien esparcido en la base y luego las bananas cortadas en rodajas por encima.

  2. Para el crumble, merzclar todos los secos y luego agregar la manteca fría.

  3. Hacer una especie de arenado con la manteca y los secos, como lo hace Maru Botana en su video.

  4. Llevar al horno durante alrededor de 10 minutos a 180 grados.

  5. Acompañar con crema chantilly o una bocha de helado.

Receta de crumble de manzana

Ingredientes para el relleno

  • 4 manzanas (verdes o rojas, las que tengas)

  • 2 cucharadas de azúcar común o mascabo

  • Jugo de medio limón

  • 1 cucharadita de canela (opcional)

Ingredientes para el crumble

  • 100 g de harina común

  • 80 g de manteca fría en cubitos

  • 80 g de azúcar

  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Pelar y cortar 4 manzanas en cubos o láminas.

  2. Mezclarlas con 2 cucharadas de azúcar, jugo de medio limón y 1 cucharadita de canela.

  3. Colocar las manzanas condimentadas en una fuente para horno enmantecada o aceitada.

  4. En un bol aparte, combinar 100 g de harina, 80 g de azúcar y una pizca de sal.

  5. Agregar 80 g de manteca fría en cubitos y desmenuzar con los dedos hasta formar migas.

  6. Cubrir las manzanas con esta mezcla sin presionar.

  7. Hornear a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno tierno.

  8. Servir tibio o frío, solo o acompañado con helado, crema o yogur.

