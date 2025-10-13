Maru Botana presentó una nueva versión de crumble.

Maru Botana compartió en sus redes una receta de crumble de banana y dulce de leche que cautivó a todos sus seguidores por la facilidad y rapidez que implica el plato. Si bien los crumbles son una de las preparacion es más tradicionales de la pastelería, el relleno que eligió Botana se sale de lo común y también por eso la propuesta es furor.

La idea de Maru Botana fue fiel a la premisa que suele tener en sus comidas desde que se hizo famosa: nunca es suficiente dulce. La cocinera les pidió a sus fans que votaran si preferían al crumble con o sin base y ellos eligieron que sea sin, es decir, el dulce de leche, las bananas y por encima la masa.

Existen versiones de crumble con avena, frutos secos o coco rallado, que modifican la textura y el sabor del postre. Algunos pueden incluir especias como canela o jengibre, o reemplazar parte de la manteca por aceite o margarina según preferencias dietarias, pero la receta de Maru Botana fue bien tradicional en ese sentido.

Receta de crumble de bananas y dulce de leche de Maru Botana

Ingredientes

150 g de harina

75 g de manteca

2 huevos

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de azúcar rubia

1 pizca de sal

1 pizca de canela en polvo

2 bananas

Dulce de leche necesario para cubrir la fuente

Crumble de manzanas.

Paso a paso

En una fuente de horno colocar el dulce de leche bien esparcido en la base y luego las bananas cortadas en rodajas por encima. Para el crumble, merzclar todos los secos y luego agregar la manteca fría. Hacer una especie de arenado con la manteca y los secos, como lo hace Maru Botana en su video. Llevar al horno durante alrededor de 10 minutos a 180 grados. Acompañar con crema chantilly o una bocha de helado.

Receta de crumble de manzana

Ingredientes para el relleno

4 manzanas (verdes o rojas, las que tengas)

2 cucharadas de azúcar común o mascabo

Jugo de medio limón

1 cucharadita de canela (opcional)

Ingredientes para el crumble

100 g de harina común

80 g de manteca fría en cubitos

80 g de azúcar

1 pizca de sal

Paso a paso