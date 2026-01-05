El sistema de aire acondicionado mantiene una temperatura estable, lo que permite a los usuarios esperar el colectivo en condiciones más amables, sin exponerse al sol directo, al viento o a la lluvia.

El municipio de Rivadavia, San Juan, inauguró la primera parada de colectivos con aire acondicionado de Argentina. La cabina instalada en la Plaza Madre Universal, protege tanto del calor intenso del verano como de las bajas temperaturas invernales.

El refugio incorpora también una pantalla digital con información en tiempo real sobre el arribo de las unidades, un recurso clave para ordenar tiempos.

¿Cómo es la primera garita de colectivos con aire acondicionado del país?

El sistema de aire acondicionado de Rivadavia mantiene una temperatura estable, lo que permite a los usuarios esperar el colectivo en condiciones más amables, sin exponerse al sol directo, al viento o a la lluvia. El cerramiento también actúa como barrera frente al polvo, un factor frecuente en zonas urbanas con tránsito intenso.

Uno de los elementos más valorados es la pantalla digital interior, que informa el recorrido y el tiempo estimado de llegada de los colectivos. Este sistema permite planificar mejor el viaje, disminuir la ansiedad de la espera y evitar aglomeraciones innecesarias dentro del refugio.

“Esta obra pone al vecino en el centro de las políticas públicas, con propuestas innovadoras que impactan en la vida cotidiana y jerarquizan el espacio urbano”, indicó el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Durante la etapa inicial, las autoridades analizaron aspectos técnicos, consumo energético, mantenimiento y aceptación social. La información recabada servirá para definir una eventual ampliación del sistema de colectivos hacia otros puntos de la ciudad y, a mediano plazo, hacia distintos departamentos de la provincia, entre los que se encuentran: