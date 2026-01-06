La tasa anual fija es del 28%, muy inferior a un préstamo personal.

Salir de vacaciones es uno de los planes favoritos, pero muchas veces el dinero limita esa posibilidad. Para facilitar que más argentinos puedan disfrutar del turismo interno, el Banco Nación lanzó un préstamo especial que permite obtener hasta $5.000.000 para gastar en viajes dentro del país.

Este nuevo programa, llamado Viajá+, fue presentado antes de Navidad en conjunto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, con el objetivo de impulsar el turismo local durante la temporada. A diferencia de los préstamos personales comunes, el dinero no se entrega directamente al usuario, sino que se deposita al prestador o comercio adherido al plan, garantizando que se use para servicios turísticos.

El préstamo puede solicitarse desde $250.000 hasta $5.000.000, y permite elegir plazos de pago de 9, 12, 15 o 18 cuotas. La tasa nominal anual fija es del 28%, mucho menor que las tasas habituales en el mercado, que superan el 68% y pueden llegar al 90%. El costo financiero total (CFT) efectivo anual es del 39,67%, lo que representa una opción accesible para financiar las vacaciones.

Para acceder a Viajá+, cualquier persona mayor de 18 años que pueda tomar deuda en el sistema financiero, incluidos jubilados, puede solicitar el préstamo. No es necesario acudir a una sucursal: todo se gestiona desde la aplicación BNA+, la billetera digital del Banco Nación, disponible para celulares.

El banco asegura que “el proceso de solicitud es inmediato. La aprobación se te informa al instante” y que “dos personas pueden financiar una misma reserva con un préstamo personal cada uno”. Además, la cuota se debita automáticamente de una caja de ahorros a nombre del usuario, por lo que debe haber fondos suficientes para cada vencimiento.

No es necesario ser cliente; el trámite es 100% digital y rápido.

Los servicios turísticos que se pueden financiar incluyen hoteles, hosterías, posadas, campings, balnearios e inmobiliarias en los principales destinos de Argentina. Para consultar los comercios adheridos provincia por provincia, está disponible un listado actualizado en la web oficial del Banco Nación.

El préstamo Viajá+ representa una oportunidad para quienes quieren planificar sus vacaciones con un financiamiento conveniente y rápido, impulsando el turismo nacional y facilitando el acceso a experiencias dentro del país. Para más información y para iniciar la solicitud, se puede ingresar a bna.com.ar/Home/PrestamosViajaMas.

El dinero se acredita directo al alojamiento o servicio turístico adherido.

