Detuvieron al femicida de Delfina en Córdoba: la habría contactado por una app de citas en Año Nuevo

La Justicia de Córdoba continúa la investigación por el femicidio de Delfina Aimino (22), ocurrido en la madrugada del jueves 1 de enero de 2026 en la ciudad de Villa María. La policía detuvo a Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, como presunto asesino de la joven.

Si bien faltan analizar diversas pruebas, se confirmó, después de realizar un allanamiento en su domicilio, que el estudiante de ingeniería electromecánica contactó a Delfina a través de una aplicación de citas. La conversación entre ambos había empezado poco días antes de Año Nuevo y, en ese intercambio de mensajes, acordaron verse justamente luego del tradicional brindis de medianoche.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron que Delfina se fue de la casa de su familia para encontrarse con el homicida: subió a al automóvil del sujeto, un Ford Ka, y luego hicieron una pausa en una estación de servicio.

Las autoridades policiales aseguraron que, este comprobante fue de vital importantancia para analizar los últimos movimientos del asesino y de la víctima.

Horas más tarde, los restos de Delfina fueron encontrados por un hombre que paseaba a su perro en un camino rural cercano a aquella estación de servicio. Los médicos forenses comunicaron que el cuerpo de Delfina presentaba signos de defensa, tenía golpes, cortes y heridas de 20 puñaladas.

Así avanza la causa por el femicidio de Delfina Aimino en Córdoba

La causa está a cargo de la fiscal Silvina Maldonado, titular de la Fiscalía de Instrucción en Feria, y tras la autopsia del cuerpo de Delfina, llegaron al nombre del asesino, Tomás Mulinetti.

Con una orden de allanamiento, solicitada por Maldonado, efecitivos policiales se dirigieron a su domicilio en el barrio General Lonardi. Allí secuestraron su celular, ropa, documentos, una navaja -el arma homicida- y su vehículo.

El femicida se encuentra detenido e imputado por homicidio calificado por violencia de género.