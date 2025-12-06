En mayo de 2022, José Luis "El Puma" Rodríguez mató a su ex pareja Patricia Aybar. A más de tres años del femicidio de la mujer, el homicida se encuentra enfrentando el juicio en su contra por "homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía".

En la tercera jornada del debate judicial que se llevó adelante este viernes, Rodríguez -que podría recibir prisión perpetua por el crimen- dijo frente a los magistrados Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata que "arruinó su vida y la de su hijos".

De esta manera, el hombre de 62 años asumió la responsabilidad de sus hechos y afirmó: "Sé lo que hice, soy consciente".

La hipótesis principal: "Ataque por violencia de género"

Rodríguez posee antecedentes de violencia y la fiscal Leila Aguilar cree que esto será fundamental para la condena. La letrada indicó que la hipótesis principal del femicidio es un "ataque por violencia de género".

Algunos meses antes del crimen, Patricia había decidido abandonar su vivienda para alejarse -junto a su hija- del maltrato que ejercía Rodríguez contra ella desde hacía más de 20 años.

Sin embargo, el femicida aprovechó que su hija menor no estaba en su vivienda de Barrio Jardín, ubicada en la localidad de Villa Elvira en La Plata, para asesinar a golpes a Patricia.

Un testimonio clave durante el desarrollo del juicio fue el de una vecina. La mujer sostuvo que el día 2 de mayo de 2022 empezó a escuchar gritos muy fuertes que continuaron con golpes. "El último fue el más fuerte, como si se quebrara una madera, y luego se hizo un silencio prolongado", aseveró.

De hecho, la autopsia del cuerpo y los peritajes realizados en el domicilio de Patricia concluyeron que el asesino utilizó un elemento contundente para matar a la mujer. Rodríguez permanece detenido desde entonces.

Los jueces indicaron que la lectura de la sentencia será el próximo lunes 15 de diciembre al mediodía.