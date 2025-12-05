Cortes de luz en AMBA: la primera ola de calor ya produjo más de 10 mil usuarios sin electricidad

Diciembre empezó con temperaturas elevadas con respecto a las últimas del mes de noviembre y lentamente el calor se empieza a sentir tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en su alrededores. También en diversos puntos del país, las temperaturas empiezan a subir. Ante esta situación, las empresas de energía ya empiezan a mostrar debilidad en el suministro eléctrico y ya con estas primeras sensaciones térmicas se produjeron cortes de luz en diferentes puntos del área metropolitana. La mayoría de ellos en la empresa Edesur.

En toda la jornada, las temperaturas rondaron los 30 grados y, además, cerca de las 14 horas en la Ciudad de Buenos Aires llegó a estar cerca de los 32 de sensación térmica. Como contrapunto, ante esta situación, se empezó a generar una demanda de servicio durante todo el día que tuvo su correlación con un problema en el abastecimiento eléctrico de las dos principales empresas de distribución de energía del AMBA. Tanto Edenor como Edesur registraron fallas.

Cerca de las 23 horas, luego de una extensa jornada de calor (aunque no agobiante) eran más de 6 mil personas de la empresa Edesur que empezaron a registrar cortes de luz debido a esta situación. Incluso, durante la tarde del mismo día hubo un corte generalizado que impactó a 4 mil personas en Boedo. Más allá de esta cronología, cerca de la medianoche Edesur ya contó con más de 10 mil personas sin servicio eléctrico.

Los lugares más afectados cerca de la medianoche fueron Lomas de Zamora, con casi 4 mil hogares sin suministro, y otros en Capital Federal, principalmente en la zona de San Nicolás. Más allá de esta situación, lo que se vio fue una baja en el servicio que impactó de lleno tras la pequeña ola de calor.

A partir del 1° de enero, el gobierno de Javier Milei pondrá en marcha un nuevo régimen de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas, que reemplaza por completo el sistema de segmentación por ingresos vigente hasta ahora. El cambio implica una reducción del alcance de las bonificaciones, un nuevo criterio para acceder al beneficio y aumentos diferenciados según el consumo y la condición de cada hogar. A continuación, las principales claves para entender cómo impactará la quita de subsidios.