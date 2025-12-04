Alemania, Francia y España abordarán la disputa sobre los cazas la próxima semana, según una fuente

FOTO DE ARCHIVO: Maquetas a escala del Futuro Sistema Aéreo de Combate Franco-Alemán-Español (FCAS/SCAF), el avión de combate de próxima generación de Europa, se ven en París, Francia

Los ministros de Defensa de Alemania, Francia y España se reunirán el 11 de diciembre para debatir sobre el FCAS, el proyecto europeo de aviones de combate de nueva generación, cuyo futuro se ve amenazado por las luchas territoriales entre empresas, según dijo el miércoles a Reuters una fuente cercana al asunto.

El Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), dotado con 100.000 millones de euros (117.000 millones de dólares) y lanzado hace más de ocho años, se ha visto envuelto en disputas entre las empresas implicadas por el reparto de tareas y la tecnología más preciada.

Bloomberg informó por primera vez de la reunión prevista.

Lo que está en juego es la siguiente fase de los planes para suministrar un caza flanqueado por drones a Francia, Alemania y España para 2040, a imagen y semejanza de una iniciativa británico-italo-japonesa denominada GCAP.

Los desacuerdos entre la francesa Dassault Aviation y Airbus hacen que el proyecto, también conocido por su acrónimo francés SCAF, se encuentre en punto muerto.

El mes pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, hablaron del proyecto para intentar avanzar. Han pedido a los ministros que intervengan.

"HAZ ESTO, HAZ LO OTRO"

Airbus representa los intereses industriales de Alemania y España en el proyecto. Actualmente, ayuda a construir el Eurofighter de cuatro países. El tradicional campeón francés de cazas, el fabricante de Rafale Dassault Aviation , representa a París.

Fuentes alemanas afirman que Dassault intenta hacerse con el 80% del control del proyecto, una cifra que la empresa francesa niega.

Fuentes francesas acusan a Airbus de aprovecharse de su posición como ancla de dos de los tres países para obtener demasiada influencia.

Una persona cercana a las conversaciones preparatorias a bajo nivel dijo que los dos fabricantes seguían enfrentados, "sin cambios".

En declaraciones a Reuters el martes, Guillaume Faury, consejero delegado de Airbus, dijo que "aún está por ver" el resultado de las negociaciones, que calificó de ser un asunto de los países participantes.

Pero reiteró su petición de que se mantengan los acuerdos de gobernanza existentes para la siguiente fase del proyecto, que incluye costosos planes para construir un modelo de demostración que pueda volar.

"No queremos encontrarnos en una situación en la que uno de los socios domine a los demás y les diga 'Haz esto, haz lo otro'", dijo Faury en una entrevista.

Dassault no quiso hacer comentarios. Eric Trappier, consejero delegado de Dassault, ha afirmado que la empresa debe tener libertad para tomar decisiones clave sobre la parte del proyecto relativa a los cazas, de la que es responsable, al tiempo que ha admitido que Airbus debe tener la misma voz sobre los drones y otras áreas en las que desempeña el papel principal.

(1 dólar = 0,8574 euros)

