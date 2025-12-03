Israel dice que los restos que Hamás entregó el martes no son los de un rehén de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos de la Cruz Roja circulan después de que Hamás anunciara el martes el hallazgo del cuerpo de un soldado israelí rehén y se prepara para devolverlo a Israel a través de la Cruz Roja, en la ciudad de Gaza

Los servicios forenses israelíes concluyeron que los restos entregados por Hamás el martes no eran los de los dos últimos rehenes de Gaza, dijo la oficina del primer ministro israelí.

Según los términos del acuerdo de alto el fuego de octubre, Hamás había entregado los restos descritos por la Cruz Roja como los de uno de los dos últimos rehenes fallecidos que aún permanecían en Gaza.

Las fuerzas israelíes dijeron que habían enviado los restos, que calificaron de "hallazgos", para su examen forense.

"Los hallazgos traídos ayer para su examen desde la Franja de Gaza no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos", dijo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado el miércoles.

La identificación se realizó en el Centro Nacional de Medicina Forense, añadió.

Los dos rehenes fallecidos restantes son el policía israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó dos años de guerra devastadora en Gaza.

La Cruz Roja, con sede en Ginebra, ha actuado como intermediaria entre los grupos milicianos de Gaza e Israel a lo largo de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás, ayudando a allanar el camino para la liberación de los rehenes vivos y la entrega de los restos mortales.

Con información de Reuters