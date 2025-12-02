Cuándo es el próximo feriado de diciembre en Argentina 2025: qué día cae fin de semana largo

El reciente descanso de cuatro días dejó un impacto positivo en viajes, consumo y actividades familiares. Con noviembre ya cerrado, los argentinos vuelven a mirar el calendario de diciembre para planificar la recta final del 2025. De acuerdo al cronograma oficial confirmado por el Gobierno Nacional, solo quedan dos feriados inamovibles y un único fin de semana largo antes de despedir el año.

El próximo feriado nacional será clave: vuelve a ofrecer una ventana de organización para quienes buscan una escapada, adelantar compras o simplemente cortar la rutina. Y llega en un momento cargado de simbolismo religioso y cultural.

Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2025

La próxima oportunidad de descanso está a la vuelta de la esquina: el fin de semana largo será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, como consecuencia del feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este feriado es inamovible, por lo que no puede trasladarse ni modificarse. A diferencia del último fin de semana XXL de noviembre, esta vez el calendario ofrece una estructura simple y directa: tres días libres seguidos.

Además, el 8 de diciembre funciona como el verdadero inicio de la temporada festiva en muchos hogares, ya que es la fecha elegida para uno de los rituales familiares más arraigados: armar el árbol de Navidad.

Qué se celebra el 8 de diciembre

El 8 de diciembre es uno de los feriados más significativos para la tradición católica en Argentina. Ese día se conmemora la Inmaculada Concepción de María, dogma proclamado en 1854 por el Papa Pío IX que sostiene que la Virgen fue concebida libre de pecado original.

Por qué se arma el arbolito el 8 de diciembre

La elección del 8 de diciembre para decorar el arbolito no es casual. Es una tradición que fusiona elementos religiosos, culturales y familiares. Con la Virgen María en el centro del calendario católico, ese día se simboliza el inicio visible de la Navidad: luces, colores y adornos transforman los hogares y marcan el comienzo de un período asociado a la esperanza y la alegría.

La costumbre se transmite de generación en generación y es uno de los momentos más esperados por los chicos, que viven el ritual como el puntapié formal de la temporada navideña y de fin de año.

Cuándo caen Navidad y Año Nuevo en 2025

El cierre del año trae dos fechas inamovibles:

Navidad: jueves 25 de diciembre.

Año Nuevo: jueves 1° de enero de 2026.

Ambas celebraciones caen jueves, lo que suma un atractivo extra para quienes puedan tomarse el viernes y armar un mini descanso adicional. Navidad comienza en la tradicional Nochebuena del 24 y Año Nuevo en la noche del 31, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo cargado de rituales y balances.