Prevención y derechos: Formosa realizó una jornada de salud integral de la mujer en el interior provincial

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, realizó una nueva Jornada de Atención a la Mujer en el Hospital de Misión Tacaaglé, con el objetivo de acercar servicios de salud integral a vecinas de la localidad y colonias cercanas. La actividad se desarrolló el jueves pasado y alcanzó tanto a residentes del pueblo como a mujeres de Portón Negro, Carpintería y 25 de Mayo, dentro del área programática del efector.

La directora de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° nivel, Elizabeth Orbegozo, explicó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que se trató de “una nueva tarea conjunta” entre el área a su cargo, la Dirección de Maternidad e Infancia y el equipo de salud del Hospital de Tacaaglé.

Desde el Nivel Central de la cartera sanitaria se envió un equipo de profesionales para fortalecer el trabajo local y garantizar el acceso a prestaciones específicas para la salud de las mujeres.

Durante la jornada se brindaron servicios de consejería en planificación familiar y procreación responsable, información y entrega de los distintos métodos anticonceptivos disponibles en el sistema público, colocación de implantes subdérmicos, ecografías obstétricas y ginecológicas, y toma de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y test de HPV, entre otras prestaciones.

Orbegozo remarcó que el eje central de este tipo de acciones es la prevención de patologías graves, en especial el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que puede ser detectada precozmente mediante controles regulares. “Estas jornadas nos permiten llegar a mujeres que muchas veces, por distancia o por cuestiones económicas, no pueden trasladarse con facilidad a centros de mayor complejidad”, subrayó.

Según el informe oficial, fueron 89 las pacientes atendidas en Misión Tacaaglé. Se concretaron 33 tomas de muestras para PAP y 25 para test de HPV; además, se realizaron 29 ecografías, se entregaron 22 métodos anticonceptivos y se colocaron tres implantes subdérmicos, reforzando el acceso a derechos sexuales y reproductivos en la región.

La funcionaria destacó el compromiso del hospital local, que logró organizar una jornada “amplia y muy productiva”, con cerca de 90 atenciones directas y más de 100 prestaciones en total, sumando estudios, consejerías y entrega de insumos.

Al cierre, Orbegozo valoró el trabajo articulado de los equipos de salud y enmarcó la iniciativa en el Modelo Formoseño de políticas públicas, marcando el contraste con la gestión nacional. “En medio de este tiempo tan difícil que estamos atravesando, sobre todo en el sector de salud, debido al abandono que sentimos desde el Gobierno nacional, se ve con claridad la diferencia con nuestro Gobierno provincial, que nos da herramientas para responder de la mejor manera posible a las necesidades de la comunidad en el ámbito sanitario”, afirmó.