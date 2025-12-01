Ver Argenzuela en vivo y en directo

Argenzuela se convirtió en uno de los programas más comentados de las tardes de la televisión argentina. Con la conducción de Jorge Rial, el ciclo logró instalar su sello propio dentro de C5N gracias a un estilo directo, con debates calientes, análisis de la actualidad y una mesa que combina información, política y espectáculos. El programa se emite de lunes a viernes, de 15 a 17, y con el paso de los meses fue ganando presencia en redes sociales y en la agenda pública, especialmente por los temas que aborda y la impronta que le da su conductor.

Además de Jorge Rial, la mesa de Argenzuela está integrada por un panel que aporta miradas muy distintas. Diego Brancatelli, Mauro Federico, Estefanía Pozzo, Paulo Kablan, Sofía Caram, Mauro Fulco y Rosario Ayerdi. Un equipo que mezcla crónica, análisis y opinión. Esa diversidad de voces es parte del atractivo del programa y uno de los motivos por los que se mantiene como una propuesta fuerte dentro de la grilla de C5N y que se puede ver no solamente por el canal, sino también vía streaming.

Argenzuela en vivo y en directo: ver online por internet vía streaming



Para quienes prefieren seguir el programa sin depender del televisor tradicional, C5N ofrece varias alternativas. La más práctica es su canal oficial de YouTube, donde la señal transmite las 24 horas en vivo. Allí se puede ver Argenzuela de manera gratuita simplemente entrando al canal, buscando la transmisión en directo y reproduciendo el contenido desde cualquier dispositivo. También queda subido el programa entero para verlo on demand.

Otra opción es C5N.com, el sitio oficial del canal, que también incluye el streaming permanente de la señal junto con clips, notas del equipo y segmentos destacados del programa. Esto permite ver el ciclo desde una computadora o celular sin complicaciones, incluso si no se cuenta con servicio de cable.