Cómo participar de "Ningún pibe con hambre", la campaña solidaria a la que se sumó el elenco de "Envidiosa", la serie argentina de Netflix

El elenco de Envidiosa se suma a Ningún pibe con hambre y potencia la visibilidad de una campaña que ya cumple un año de trabajo continuo

El proyecto "Ningún pibe con hambre" se consolidó en su primer año como una campaña solidaria clave para cientos de espacios comunitarios del país. La adhesión del elenco de Envidiosa, la serie argentina de Netflix, reforzó la visibilidad de una iniciativa que crece día a día y que sostiene la asistencia alimentaria en barrios populares.

El apoyo del elenco de Envidiosa a la campaña solidaria

Griselda Siciliani, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo y Marina Bellati, protagonistas de Envidiosa, difundieron un mensaje conjunto para respaldar el trabajo de Ningún pibe con hambre. En un video publicado en redes sociales, describieron el eje del proyecto y resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo la red de ayuda alimentaria que sostiene a comedores y merenderos en distintas provincias.

La participación del elenco llega en un momento significativo: la campaña cumple su primer año con resultados que muestran la dimensión del fenómeno solidario. La organización surgió tras la interrupción del envío de alimentos a los comedores por parte del Gobierno nacional y se transformó rápidamente en un sostén permanente para miles de familias.

Los números que muestran el impacto de Ningún pibe con hambre

Desde su lanzamiento, Ningún pibe con hambre distribuyó más de 200 toneladas de alimentos en 13 provincias, entre ellas Jujuy, Corrientes, Chubut, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Santa Fe. Actualmente, asiste a 250 espacios sociocomunitarios y se sostiene gracias al aporte constante de 5.000 suscriptores mensuales, además de 6.200 donaciones únicas realizadas durante el último año.

Las cifras reflejan la construcción de una red estable que nació como respuesta a una emergencia, pero que se consolidó gracias al compromiso de miles de personas. Para la organización, cada colaboración permite que los comedores continúen funcionando y garanticen un plato de comida diario en los barrios más afectados por la crisis alimentaria.

Cómo participar de la campaña solidaria Ningún pibe con hambre

La iniciativa invita a sumarse mediante aportes mensuales o donaciones únicas. La consigna es clara: cualquier contribución se transforma de inmediato en alimentos que llegan a los espacios que acompañan el desarrollo integral de niñas, niños y sus familias.

Las donaciones pueden realizarse a través del sitio oficial de la campaña, donde se habilitan suscripciones mensuales desde $10.000 o aportes por única vez desde el mismo monto. Este sistema permite sostener una planificación estable que prioriza a las provincias con mayor nivel de emergencia alimentaria según la evaluación de la organización.

La iniciativa funciona gracias al aporte mensual de miles de personas y a donaciones únicas que garantizan la llegada de alimentos a comedores y merenderos

El proyecto, además, garantiza la trazabilidad pública de los recursos. Las compras se realizan de forma centralizada en mayoristas, y los alimentos e insumos se distribuyen regionalmente para facilitar su llegada a los comedores. Una vez cubierto el objetivo alimentario, la iniciativa contempla la entrega de artículos de limpieza, utensilios de cocina y materiales educativos para los espacios que desarrollan actividades de acompañamiento escolar.

La continuidad de una campaña solidaria con alcance federal

El avance sostenido de Ningún pibe con hambre muestra que la articulación entre organizaciones sociales, aportes ciudadanos y figuras de la cultura puede generar un impacto profundo. Con el respaldo del elenco de Envidiosa, la campaña refuerza su presencia pública en un contexto en el que la asistencia alimentaria se volvió indispensable para miles de familias en todo el país.