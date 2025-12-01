El alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel que ya dejaron decenas de palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Y, además, ahora se suman las lluvias y el frío del invierno. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Una nueva muerte en un ataque del Ejército de Israel pese del alto al fuego
En VIVO - Actualizado hace 17 minutos
Las últimas noticias del conflicto en Franja de Gaza. Seguí todas las noticias de Israel y Hamas del lunes 1 de diciembre al domingo 30. El minuto a minuto.
Hace 19 minutos
Una nueva muerte en un ataque del Ejército de Israel pese del alto al fuego
Al menos un palestino murió este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio gazatí de Zeitun, situado en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.
La víctima fue identificada como Muhamad Nasr Siam y murió tras el impacto de un dron cerca la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza, según ha informado el diario 'Filastin', afín a Hamás.
Hace 1 hora
A cuánto ascienden los muertos en Gaza
Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, sitúan en más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre. En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 70.103, mientras que los heridos se sitúan en 170.985.
Hace 2 horas
Amnistía denunció que Israel continúa su genocidio contra los palestinos pese a la tregua
Amnistía Internacional denunció que Israel violó repetidamente el alto al fuego en Gaza decretado en octubre, continuando su política de genocidio que ya mató a 327 personas desde la firma del armisticio.
Amnistía Internacional publicó este jueves un informe en el que denunciaron a Israel por seguir cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza, habiendo matado a 329 personas desde la firma del alto al fuego, todas ellas asesinadas por ataques del Estado de Israel. El documento incluye testimonios de residentes locales, médicos y personal de ayuda humanitaria presente en la región. También acusaron al gobierno de Benjamín Netanyahu de limitar el acceso de ayuda humanitaria y suministros al territorio palestino ocupado.