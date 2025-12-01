Una nueva muerte en un ataque del Ejército de Israel pese del alto al fuego

Al menos un palestino murió este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio gazatí de Zeitun, situado en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

La víctima fue identificada como Muhamad Nasr Siam y murió tras el impacto de un dron cerca la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza, según ha informado el diario 'Filastin', afín a Hamás.