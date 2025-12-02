Según el relevamiento, hubo aproximadamente 21.000 detenciones en los territorios ocupados de Cisjordania, incluida Jerusalén, además de miles en Gaza.

La Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés) denunció que las autoridades israelíes continúan con la escalada sin precedentes de detenciones sistemáticas a palestinos que se inició tras el 17 de octubre de 2023. Según el relevamiento, hubo aproximadamente 21.000 detenciones en los territorios ocupados de Cisjordania, incluida Jerusalén, además de miles en Gaza.

En un comunicado, la PPSMO afirmó que las autoridades israelíes "están perpetrando más crímenes sistemáticos contra los detenidos y sus familias, que constituyen una extensión de la guerra de exterminio".

La declaración enfatizó que las cifras no solo reflejan el aumento de las detenciones, sino también la escalada de los delitos que las acompañan, en particular las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército. Estas acciones son acompañadas por el esfuerzo legislativo en el Estado ocupante para aprobar una ley que permita la pena de muerte para los presos palestinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Autoridad Palestina declararon que, de aprobarse la ley, los Estados deben tratar al parlamento y a los tribunales israelíes como instituciones terroristas y racistas, y rechazar la pertenencia de la Knéset a parlamentos y uniones internacionales de las que es miembro u observador.

La organización afirmó que todos los crímenes de ocupación actuales son una extensión de su política de décadas de atacar la presencia palestina e imponer más herramientas de represión, control y vigilancia, aunque resaltó que la intensidad de las violaciones aumentó dramáticamente en los últimos dos años.

Señaló además que la demolición de las casas de los prisioneros Abdul Karim Sanoubar y Ayman Ghanem, ocurrida este martes por la mañana, forma parte del continuo intento de Israel de atacar la presencia palestina e implementar un castigo colectivo. En este sentido, alertan de que la destrucción de viviendas palestinas alcanzó "niveles sin precedentes" desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza hace más de dos años y la intensificación de las operaciones del Ejército en Cisjordania.

PPSMO además, remarcó que todos estos delitos que denuncian son "una extensión de las políticas de ocupación dirigidas durante décadas contra la presencia palestina a través de nuevas herramientas de represión, control y vigilancia".

En los últimos días, el Ejército israelí intensificó sus incursiones en la Cisjordania ocupada como parte de una "operación antiterrorista", de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona, según anunciaron las fuerzas armadas.

