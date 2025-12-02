Podría ser una señal de alerta: qué significa ordenar los billetes de mayor a menor según los psicólogos

Hay muchas actividades y gestos que realizamos de forma inconsciente sin tomar dimensión de lo que podrían significar a nivel mental. Ordenar los billetes de menor a mayor es una de ellas y, aunque parezca inofensivo, tiene un trasfondo psicológicos. Según un reciente reporte de la revista Men's Health, realizar esta acción podría ser una señal de alerta de un problema mayor de salud mental.

"Ordenar los billetes puede ser simplemente una costumbre organizativa, una forma de mantener cierto orden visual o de sentir control”, empezó por decir la psicóloga sanitaria María Bernando. Pero luego, remató: "Sin embargo, cuando la persona siente que tiene que hacerlo o experimenta malestar o ansiedad si no lo hace, puede tratarse de una manifestación de un patrón obsesivo”. Por eso, es fundamental prestar atención a la sensación que produce el hecho de ordenar los billetes y no tanto a la acción en si.

Ordenar billetes de menor a mayor: qué dice la psicología

En palabras de Judit Merayo, psicóloga y educadora social, la clave está en identificar si no realizar la acción produce sufrimiento. “La línea divisoria fundamental entre un hábito y un Trastorno Obsesivo-Compulsivo no está en la conducta en sí, sino en el malestar que genera”, explicó. Asimismo, sumó: “Si ordenar los billetes te produce una ligera satisfacción y no pasa nada si un día no puedes hacerlo, no hay problema. Pero si la necesidad de hacerlo es intrusiva e incontrolable, si no puedes seguir con tu día hasta que todo esté perfecto, estamos en otro terreno”.

En este marco, el psicólogo Jordi Isidro reveló por qué tendría que ser un signo de alerta por la manera en que le afectaría a una persona que sufre de Trastorno Obsesivo Compulsivo. "Una persona con TOC necesita ordenarlo de esta manera y sufre ansiedad si no lo hace. Puede incluso tener un ataque de ansiedad si no le da tiempo. En cambio, quien solo tiene el hábito puede desordenar los billetes sin problema”. Asimismo, aseguró que "el cuerpo suele dar las primeras señales": “Si el cuerpo genera ansiedad o el estado de ánimo cambia por algo tan simple, es momento de prestarle atención”.

Podría ser una señal de alerta: qué significa ordenar los billetes de mayor a menor según los psicólogos.

El cuerpo acciona de esta manera porque "cuando el mundo interior se siente caótico, intentamos ejercer un control férreo sobre el mundo exterior”. “Es una forma de crear una pequeña parcela de seguridad en medio de la ansiedad”, apuntaron los psicólogos. Por este motivo, en caso de que tengas sospechas que un accionar como este o similar te afecte más de la cuenta, es recomendable asistir a un psicólogo que te ayude.