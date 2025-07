Qué significa chequear siempre si cerraste la puerta o la llave de gas, según la psicología.

Según la psicología, chequear siempre si cerraste bien la puerta o la llave de gas no es un simple comportamiento azaroso, sino que tiene un profundo significado. Muchas personas, antes de irse de casa o irse a dormir, se levantan varias veces a fijarse si cerraron bien la puerta con llave, o bien la llave de gas.

Este simple comportamiento, que para muchas personas es natural e incluso racional, dice mucho sobre la persona y puede ser un indicador de un problema más serio.

Los patrones repetitivos de comportamiento, como chequear incansablemente si cerraste la puerta o las llaves de gas, pueden ser rasgos característicos del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Cabe destacar que no todas las personas que hacen esto sufren necesariamente de un TOC, pero sí puede ser un indicador de altos niveles de estrés, ansiedad o una gran necesidad de control.

Según un estudio realizado por la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, y publicado en la Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, el miedo a perder el control juega un rol clave en este tipo de comportamientos. Para este estudio, se seleccionaron a 133 personas, quienes realizaron una tarea informática manipulada para que creyeran que tenían o no el control. Así, se demostró que quienes más tenían miedo a perder el control eran los que tenían patrones de comportamiento repetitivos y muy detallistas.

"Las personas que temen perder el control tienden a involucrarse más frecuentemente en conductas de verificación o repetición”, explicó el psicólogo Adam Radomsky, coautor del estudio. En el caso del TOC, estos comportamientos sirven como una vía de escape para aliviar la ansiedad que producen estos pensamientos intrusivos de que algo muy malo va a pasar si no intentan tener el control. El miedo a equivocarse, a lastimar a alguien, a romper algo, a contaminarse, a enfermarse, a que se incendie la casa o que se produzca un robo son algunos de los tantos pensamientos que pueden sufrir estas personas a diario.

Síntomas de TOC: cuándo consultar con un psicólogo

Cabe destacar que el TOC sí o sí debe ser diagnosticado por un profesional de la salud mental y nadie debería guiarse por estos síntomas que lee en Internet. En caso de que te sientas identificado, podés realizar una consulta con un psicólogo. Es importante destacar que muchas otras personas también tienen este tipo de comportamientos sin tener TOC.

Si estos pensamientos o conductas te toman más de 1 hora al día, o bien te generan ansiedad, malestar o interfieren en tu vida diaria, es importante que consultes con un profesional. Quienes sufren de esto pueden ver sus relaciones personales, su trabajo o su estudio afectado. También pueden sentir una gran verguenza de hablar sobre el tema, desarrollar depresión o sentir que están perdiendo totalmente el control de su mente.