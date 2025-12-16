La ATP introducirá una nueva política contra el calor a partir de la temporada 2026

FOTO DE ARCHIVO. El ruso Danil Medvedev durante su partido de cuartos de final del Masters de Shanghái contra el australiano Alex de Miñaur, en el Qizhong Forest Sports City Arena, en Shanghái, China

El Circuito de la ATP anunció que introducirá una nueva política contra el calor que entrará en vigor en 2026 tras una serie de abandonos debido a las altas temperaturas y la humedad en el Masters de Shanghái durante esta temporada.

El organismo rector del tenis masculino dijo que la norma, basada en el índice internacionalmente reconocido de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés) utilizado para medir en humanos el estrés por calor en la luz solar directa, tenía "umbrales claros" para las medidas de enfriamiento y la suspensión del juego.

"La nueva norma sobre el calor proporciona un enfoque estructurado y médicamente respaldado para gestionar el calor extremo, con el objetivo de salvaguardar la salud de los jugadores", dijo la ATP el lunes.

Añadió que la norma también mejorará las condiciones de los aficionados, los oficiales, los recogepelotas y el personal del torneo.

Si el WBGT alcanza los 30,1 ºC o más en los dos primeros sets de un partido individual al mejor de tres sets, cualquiera de los jugadores podrá solicitar una pausa para refrescarse de 10 minutos después del segundo set, que se aplicará a ambos competidores.

Durante los descansos, los jugadores podrán hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir entrenamiento bajo la supervisión del personal médico de la ATP, añadió el organismo rector. El juego se suspenderá cuando el WBGT supere los 32,2 °C.

La defensa del título de Shanghái de Jannik Sinner, el número dos del mundo, terminó en agonía en octubre, cuando el italiano tuvo dificultades para caminar debido a un calambre en el muslo derecho antes de retirarse en el set decisivo de su enfrentamiento de tercera ronda con Tallon Griekspoor.

En el mismo evento, Novak Djokovic vomitó durante su encuentro con Yannick Hanfmann, mientras que se escuchó a Holger Rune preguntar a un oficial durante un tiempo muerto médico en su encuentro con Ugo Humbert si los jugadores tenían que "morir en la pista" con el calor y la humedad.

La necesidad de una regla formal de la ATP sobre el calor había surgido en agosto en Cincinnati, cuando Arthur Rinderknech se desmayó en la pista durante un partido en condiciones sofocantes, antes de dar la victoria a Félix Auger-Aliassime.

Anteriormente, el reglamento de la ATP establecía que las decisiones sobre la suspensión del juego debido a condiciones meteorológicas adversas —incluido el calor extremo— correspondían a un supervisor de la ATP "in situ", que se coordinaba con los equipos médicos de la sede, así como con las autoridades locales.

La nueva norma alinea a la ATP con la WTA. Los cuatro Grand Slam también han aplicado formalmente las normas que permiten prolongar los descansos y las suspensiones de los partidos.

Varios deportes profesionales, como el fútbol, la Fórmula Uno y el ciclismo, tienen políticas formales para hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.

Con información de Reuters